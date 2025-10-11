Ô tô bay lên không trung 4 mét như phim hành động suýt va chạm với xe khác trước khi đâm vào biển quảng cáo ven đường

Vào ngày 7/10, gần ga đường sắt cao tốc Bắc Cảnh Đức Trấn ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, chiếc ô tô điện đã bay lên không trung tại một ngã tư đường do tài xế mất kiểm soát khi đang lái xe xuống dốc. Chiếc xe bay lên cao khoảng 4 mét, suýt va chạm với một chiếc xe khác trước khi đâm vào một biển quảng cáo ven đường.
Video 2 ngày 17 giờ 11 phút trước

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

