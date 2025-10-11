Ô tô bay lên không trung 4 mét như phim hành động suýt va chạm với xe khác trước khi đâm vào biển quảng cáo ven đường

Vào ngày 7/10, gần ga đường sắt cao tốc Bắc Cảnh Đức Trấn ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, chiếc ô tô điện đã bay lên không trung tại một ngã tư đường do tài xế mất kiểm soát khi đang lái xe xuống dốc. Chiếc xe bay lên cao khoảng 4 mét, suýt va chạm với một chiếc xe khác trước khi đâm vào một biển quảng cáo ven đường.

Video 2 ngày 17 giờ 11 phút trước 2 ngày 17 giờ 11 phút trước Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-bay-len-khong-trung-4-met-nhu-phim-hanh-ong-suyt-va-cham-voi-xe-khac-truoc-khi-am-vao-bien-quang-cao-ven-uong-743941.html