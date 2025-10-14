Nam công nhân đang làm việc thì ngồi phịch xuống ghế, tử vong do lên cơn đau tim khiến những người chứng kiến sốc nặng

Một người đàn ông ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã tử vong vì trụy tim tại nơi làm việc. Anh ta đang làm việc như thường lệ thì đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Chỉ trong chốc lát, cơ thể anh ta bắt đầu cảm thấy bồn chồn và cứng đờ.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

