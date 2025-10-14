Khỉ đột khổng lồ bất ngờ lao vào đập vỡ kính cường lực tại vườn thú khiến người xem sợ thót tim

Đoạn video gây sốc được ghi lại tại Vườn thú San Diego, bang California, Mỹ, cho thấy khoảnh khắc một con khỉ đột khổng lồ bất ngờ lao thẳng vào tường kính bảo vệ, khiến tấm kính cường lực dày bị nứt vỡ trước sự chứng kiến đầy kinh hoàng của du khách.
