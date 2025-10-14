Trong 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp tha hồ đón LỘC TRỜI cho, Phát Tài chói sáng, gia đạo phất lên vù vù, Phúc Trạch An Khang, túi tiền rủng rỉnh

Trong 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể nhận được lời tuyên dương của cấp trên. Bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khó và đang bước những bước vững chắc trên chặng đường chinh phục thành công.

Ngoài ra, bạn cũng nhận thức được những điểm yếu của mình và bắt đầu tìm cách thay đổi. Bản mệnh hãy lên một kế hoạch cụ thể và nghĩ đến món quà tự thưởng cho mình nếu đạt được mục tiêu đã đề ra, như vậy bạn sẽ cảm thấy hăng hái hơn nhiều.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy tiến triển rất tốt đẹp. Dù có bận rộn đến mấy, hai người vẫn cố gắng dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để trò chuyện và quan tâm đến nhau, cùng nhau chia sẻ những vấn đề gặp phải trong ngày.

Con giáp tuổi Tý

Trong 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, cục diện Tương Hội là cơ hội rất tốt để người tuổi Tý còn độc thân tìm được tình yêu của đời mình đấy. Đừng chần chừ hay lo lắng quá lâu nữa kẻo tình yêu vỗ cánh bay đi mất thì chỉ còn lại bạn tiếc nuối khôn nguôi mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi, vợ chồng hãy dành thêm thời gian cho nhau. Có thể cả hai đều có công việc bận rộn, cuộc sống lo toan nhưng đừng quên hỏi han, chia sẻ với người ấy nữa nhé. Đừng để bản thân phải nuối tiếc vì khi có được hạnh phúc đã không trân trọng.

Trong khi đó, Thực Thần lại trao cơ hội để con giáp này ghi điểm trước mặt mọi người và có những thành quả công việc vô cùng khả quan. Muốn công việc được tiến triển thuận lợi thì cách tốt nhất chính là tìm được những người đồng nghiệp, đối các có cùng chí hướng, có thể sẵn sàng đồng hành cùng với bạn.

Con giáp tuổi Mão

Trong 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Mão đang theo đuổi công việc thiên về sáng tạo hoặc kinh doanh sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Dường như con giáp này không gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí còn nảy sinh được nhiều ý tưởng độc đáo khiến ai cũng bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày tam hợp, các mối quan hệ của tuổi Mùi từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng đều rất hài hòa. Song để có được điều này bản mệnh đã dành không ít thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp mà mình đang có.

Con giáp này nên hoàn thành mọi công việc ngay ở công ty, chớ nên đêm về nhà làm việc quá khuya, vì thói quen thức muộn này sẽ gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Một trong số đó là bản mệnh sẽ ăn đêm nhiều hơn và dẫn đến nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!