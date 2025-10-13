Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Tài Khí phừng phừng, liên tục đón hỷ tín, bỗng chốc giàu sụ, công danh lừng lẫy

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, có Chính Ấn chiếu vận nên làm việc rất thông minh, học hành giỏi giang nhanh nhẹn. Mệnh phú quý nhưng vì Mùi chưa biết phát huy ưu thế của mình, đừng dựa dẫm hay lười biếng nữa, phải chủ động, năng nổ thì mới mong thành công đến tay mình.

Vận tài lộc có dấu hiệu đi xuống, bạn nên tiết chế chi tiêu và không nên cho người khác vay tiền trong ngày này. Đừng vì cả nể một ai đó mà cho họ mượn tiền hay mượn đồ vì khả năng đòi lại được cực thấp, người ta sẽ cố tình quên đi và không thèm trả cho bạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ là con giáp thẳng thắn, bạn tỏ ra rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn đừng để mình trở nên nóng vội quá mức nhé.

Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Hợi có quý nhân Tam Hợp nâng đỡ nên các mối quan hệ diễn ra ngày càng tốt đẹp hơn. Bản mệnh nhận ra rằng trong bất cứ công việc gì nếu có sự hỗ trợ của mọi người thì mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Đây cũng là lý do bạn nên thường xuyên trò chuyện với đồng nghiệp và cấp trên của mình để duy trì mối quan hệ gần gũi và khăng khít.

Cát tinh này còn mang tới cho bạn cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Người làm công ăn lương dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng sẽ nhận được lời đề nghị làm việc thêm bên ngoài. Nếu từ chối thì cũng rất đáng tiếc, hãy dũng cảm thử sức một lần, ít nhất thì nguồn thu nhập của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện.

