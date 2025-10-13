Từ nay đến ngày 31/10/2025, 3 con giáp vận trình lên hương, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ, cuộc đời lên hương

Từ nay đến ngày 31/10/2025, công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Khuyên bản mệnh nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Từ nay đến ngày 31/10/2025, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ là con giáp thẳng thắn, bạn tỏ ra rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn đừng để mình trở nên nóng vội quá mức nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến ngày 31/10/2025, Chính Quan giúp công việc của tuổi Thân đang tiến triển thuận lợi. Bạn không ngại nhận việc khó, có tính thử thách cao để khẳng định năng lực bản thân. Mặc dù vất vả hơn đôi chút nhưng đó là dịp thể hiện khả năng và giành được sự chú ý từ cấp trên, tốt cho đường sự nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Mộc – Kim xung khắc cảnh báo con giáp này về những hiểu lầm mà bạn và nửa kia có thể sẽ phải đối mặt. Đừng cho rằng những điều mắt thấy tai nghe là hoàn toàn chính xác, bạn vẫn cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra kết luận.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!