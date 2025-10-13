Lật tẩy thủ đoạn giấu dòng tiền trăm tỷ, tuồn thực phẩm giả ra thị trường của Ngân 98

Đời sống 13/10/2025 14:12

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) mới ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội danh 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra bước đầu, Công an TPHCM đã làm rõ thủ đoạn hoạt động buôn bán hàng giả cũng như chiêu thức tinh vi che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Võ Thị Ngọc Ngân lập 2 pháp nhân kinh doanh, gồm: Công ty TNHH TM-DV ZuBu (đứng tên giám đốc là mẹ ruột của Ngân, tên là T.T.T.) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng đại diện pháp luật là một người tên M.T.V.). Tuy nhiên, trên thực tế, Ngân 98 là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Lật tẩy thủ đoạn giấu dòng tiền trăm tỷ, tuồn thực phẩm giả ra thị trường của Ngân 98 - Ảnh 1
Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như một “liệu trình hoàn chỉnh”.

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá từ 870 ngàn đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất cấm (loại chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư).

Lật tẩy thủ đoạn giấu dòng tiền trăm tỷ, tuồn thực phẩm giả ra thị trường của Ngân 98 - Ảnh 2
Võ Thị Ngọc Ngân thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua điều tra của Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Chất cấm trong viên collagen của DJ Ngân 98: Gây hại với tim mạch, nguy cơ ung thư cao

Chất cấm trong viên collagen của DJ Ngân 98: Gây hại với tim mạch, nguy cơ ung thư cao

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   DJ Ngân 98 Ngân 98 bị bắt bán hàng giả

TIN MỚI NHẤT

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 2 giờ 32 phút trước
Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?