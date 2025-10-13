NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đời sống 13/10/2025 11:44

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/10, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên). Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép.

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 1
Ngân 98 tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm". Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

 

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 2NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 3
Ngân và các tang vật có liên quan - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein – những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

DJ Ngân 98 nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng chục lần phẫu thuật thẩm mỹ, bị phạt vì ăn mặc phản cảm... Vài năm nay, cô kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ giảm cân và được nhiều người biết đến với những việc từ thiện.

Những tháng qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm kém chất lượng, mới nhất là đường dây sản xuất 100 loại thực phẩm chức năng giả. Nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam gần đây bị lên án vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng nhiều sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng.

