Xe chở 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn, 7 người bị thương nặng, trong đó cháu bé 1 tuổi nguy kịch

Sáng 12/10, lãnh đạo UBND xã Tam Xuân thành phố Đà Nẵng cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người nhập viện.

Theo thông tin từ VTC News, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), xác nhận đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu cho 7 bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng.

Khoảng 1h cùng ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông, gồm: Đinh Thị An Nhiên (11 tháng tuổi), Đinh Bdap Rosa (18 tháng tuổi), Đinh Y Rohy (6 tuổi), Đinh Văn Phoa (33 tuổi), Hngưi Bdap (35 tuổi), Đinh Đông Dương (37 tuổi) và Đinh Thị Trang (40 tuổi), tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Xe chở 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn, 7 người bị thương nặng, trong đó cháu bé 1 tuổi nguy kịch - Ảnh 1
7 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Theo ông Khoa, trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu, cháu Đinh Thị An Nhiên bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Cháu đã được phẫu thuật xong và đang tiếp tục theo dõi.

Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi khám và phẫu thuật thì cơ bản đã ổn định, đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Xe chở 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn, 7 người bị thương nặng, trong đó cháu bé 1 tuổi nguy kịch - Ảnh 2
Bé 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cũng theo Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, 7 bệnh nhân này thuộc 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi. Khuya 11/10, họ thuê xe từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng để khám bệnh, khi đến đường Võ Chí Công đoạn qua xã Tam Anh, TP Đà Nẵng thì va chạm với xe đầu kéo.

 

Phát hiện thi thể dưới đập ở Đà Nẵng: Nghi nạn nhân bị dìm, lưng đeo ba lô chứa tảng đá 20kg

Phát hiện thi thể dưới đập ở Đà Nẵng: Nghi nạn nhân bị dìm, lưng đeo ba lô chứa tảng đá 20kg

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân, sau khi phát hiện một thi thể nam giới nổi dưới mặt nước khu vực mặt đập Sông Bung 5 (thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ).

