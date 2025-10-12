TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 12/10/2025 16:37

Khói đen nhanh chóng lan rộng sang các căn hộ và các tầng lân cận, khiến nhiều cư dân hốt hoảng, tháo chạy khỏi tòa nhà bằng lối thang bộ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 12/10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 15 chung cư Đạt Gia thuộc phường Tam Bình.

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 15 chung cư Đạt Gia nằm trên đường Cây Keo. Khói đen nhanh chóng bao trùm lối đi hành lang.

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Lực lượng bảo vệ chung cư lập tức báo cơ quan chức năng. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân ôm theo tài sản, chạy tán loạn xuống đất bằng thang bộ. Thời điểm xảy ra cháy, trời đang có mưa lớn.

Chị HTT, cư dân sống tầng 15 chung cư Đạt Gia, kể: "Lúc đó gia đình tôi đang ăn cơm thì ngửi thấy mùi khét, mở cửa ra thì thấy khói và lửa bốc ra từ căn hộ cùng dãy. Cả nhà tôi vội vàng chạy xuống dưới"

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 3
Khu vực cháy ở phòng ngủ thuộc căn hộ tầng 15 của chung cư. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin báo Lao Động, nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút nỗ lực, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 4
Sau khoảng 10 phút nỗ lực, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

