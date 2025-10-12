Hải Phong: Cháy lớn chợ Rồng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi, hàng hóa hư hỏng nặng

Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư lân cận.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 11/10, người dân phát hiện đám cháy bùng phát từ khu vực giữa chợ Rồng - nơi tập trung chủ yếu các ki ốt kinh doanh quần áo, đồ gia dụng. Khói đen bốc cao nghi ngút, nhanh chóng bao trùm cả khu chợ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm 114 đã điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo Điện lực khu vực cắt điện, đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa. Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư lân cận.

May mắn thời điểm xảy ra cháy, khu vực này không họp chợ nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều ki ốt quần áo và đồ gia dụng bị hư hại nặng, một số gần như cháy rụi hoàn toàn.

Chợ Rồng bị cháy, nhiều gian hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Lao Động.

Hiện, các phòng nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp cùng Công an xã Trần Phú khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

