Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực khiến anh Quân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Văn Khiêm (SN 1995), trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp (tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với nghi phạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Văn Khiêm (SN 1995) để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin VietNamNet, bước đầu, tại Cơ quan CSĐT, Khiêm khai nhận, khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, Khiêm và anh Lò Văn Q. (54 tuổi) xảy ra tranh cãi khi anh Q. đang dựng hàng rào giáp ranh. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Q. đã ném gậy về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau.

Khiêm xuống đường gặp anh Q., bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Q., khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi mang cất hung khí.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Lò Văn Khiêm để điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

