Trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm, mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến bất ngờ có “trải lòng”: 'Có nhiều hiểu lầm không đáng có'

Theo đó, TAND TP HCM đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không đạt kết quả. Do vậy, phiên xét xử sơ thẩm được lên lịch vào ngày 13/10, do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa. Tại các buổi hoà giải, hai bên thống nhất công khai kết quả định giá các bất động sản liên quan đến tranh chấp, với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động , ngày 11/10, trên trang facebook cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến; từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ) thông tin, phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên) đã làm đơn xin hoãn phiên xét xử ngày 13-10 sắp tới.

Theo bà Phương, đây là vụ án tranh chấp thừa kế theo di chúc, trong đó tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến. Bà cho biết mình có đầy đủ chứng cứ gồm hình ảnh, chứng từ giao dịch, sao kê chuyển tiền, thông tin tài khoản người nhận và các giấy tờ chứng minh nguồn tiền mua nhà, xây nhà, tất cả đã được nộp cho tòa.

Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương chia sẻ: "Tôi không xem đây là một cuộc chiến. Tôi chỉ muốn giữ lại những gì anh Tiến đã mong muốn, thể hiện qua bản di chúc được lập tại Mỹ và đã được hợp pháp hóa lãnh sự".

Hình ảnh Đức Tiến trước khi qua đời.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho biết trước phiên xử, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến và hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ giữa bà và con dâu, như việc "không cho cháu nội, con dâu vào nhà" hay "ai là người nuôi dưỡng Đức Tiến từ nhỏ".

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Bình Phương yêu cầu tòa công nhận bà được nhận hiện vật là nhà đất ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ) và thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Bà Phương cho rằng 2 tài sản trên cố diễn viên Đức Tiến đã để lại cho bà theo di chúc được lập tại Mỹ. Còn mẹ của ông Đức Tiến và bé M.H. (con chung của bà Phương và ông Tiến), mỗi người được nhận một phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên Đức Tiến)

Sau khi TAND TPHCM thụ lý vụ kiện vào cuối năm 2024, bà Ánh có phản tố, yêu cầu tòa án không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9/8/2023 do được công chứng ở Mỹ và không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Bà Ánh cũng yêu cầu tòa án xác định nhà đất tại phường Hiệp Bình, TPHCM là tài sản chung của bà và con trai (bà Phương được nhận 50% giá trị căn nhà); xác định di sản của ông Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình, 50% giá trị thửa đất số 1841 (nằm trong khối tài sản chung với bà Phương). Bà Ánh yêu cầu chia đều 50% giá trị thửa đất số 1841 cho 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương và bé M.H..

Bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến)

Ngoài ra, bà Ánh cũng yêu cầu được tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế của ông Tiến cho bản thân bà là 20% (trong 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình). Phần còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất gồm bà Ánh, bà Bình và bé M.H.. Bà Ánh được nhận hiện vật là nhà đất này và thanh toán cho hai đồng thừa kế theo tỷ lệ trên.