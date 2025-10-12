Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Dinh dưỡng 12/10/2025 05:30

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới giàu giá trị dinh dưỡng. Nhiều bằng chứng cho thấy loại quả này có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng quý, chẳng hạn như bổ sung chất chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho cơ thể.

Quả thanh long, hay còn gọi là Pitaya, là loại trái cây nhiệt đới nổi bật với vẻ ngoài độc đáo, thịt quả mọng nước, vị ngọt dịu và chứa hàng ngàn hạt nhỏ li ti. Không chỉ là món giải khát tuyệt vời, thanh long còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng tuyệt vời của quả thanh long

Cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Thanh long là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Đặc biệt, hạt thanh long nhỏ li ti chứa Axit béo Omega-3 và Omega-6, hoạt động như chất xơ không hòa tan, giúp: Tăng cường nhu động ruột và làm mềm phân; Ngăn ngừa và điều trị táo bón hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ Vitamin C

Hàm lượng Vitamin C đáng kể trong thanh long giúp: Củng cố hệ thống miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ thể; Kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Bổ sung Sắt và ngừa thiếu máu

Thanh long là một trong số ít loại trái cây tươi chứa lượng Sắt đáng kể. Sắt là thành phần quan trọng trong việc tạo ra Hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Ăn thanh long giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Hơn nữa, Vitamin C trong thanh long còn giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch và kiểm soát đường huyết

Chất xơ giúp làm giảm mức Cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa (đặc biệt là Betacyanin tạo nên màu đỏ/tím) giúp chống lại stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chất xơ cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, giúp ổn định đường huyết, có lợi cho người bệnh tiểu đường.

Cung cấp Prebiotic, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Thanh long chứa Prebiotic (chất xơ không tiêu hóa), giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi (Probiotic) trong đường ruột. Điều này giúp: Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh; Cải thiện chức năng trao đổi chất và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm và làm đẹp da

Các chất chống oxy hóa, đặc biệt là Flavonoid và Betacyanin trong thanh long, có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa sớm, giữ cho da mịn màng, tươi trẻ. Hàm lượng nước cao cũng giúp cấp ẩm từ bên trong.

Lưu ý khi ăn thanh long

Kiểm soát khẩu phần (với thanh long ruột đỏ): Thanh long ruột đỏ có hàm lượng đường cao hơn thanh long ruột trắng. Người bệnh tiểu đường nên kiểm soát lượng ăn.

Hiện tượng nhuộm màu: Việc đi tiểu hoặc đại tiện có màu đỏ/hồng sau khi ăn thanh long ruột đỏ là do sắc tố Betacyanin tự nhiên và hoàn toàn vô hại. Không cần lo lắng đây là máu.

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn lạnh: Không nên ăn thanh long quá lạnh (vừa lấy từ tủ lạnh ra) nếu bạn có tiền sử đau bụng hoặc tiêu hóa kém, vì tính mát của quả có thể kích thích đường ruột.

Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt

Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt

Thanh long ruộc đỏ là loại trái cây được nhiều người ưa thích, trong thanh long đỏ có nhiều vitamin, khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe và đẩy lùi nhiều bệnh tật. Ngoài ra, ăn thanh long đỏ còn giúp giải độc cơ thể, kiểm soát cân nặng và tái tạo làn da.

