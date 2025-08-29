Thanh long ruột đỏ, “siêu trái cây” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bán đầy chợ Việt

Trong thanh long ruột đỏ có hàm lượng dưỡng chất cao gần gấp đôi so với thanh long ruột trắng. Trong đó nổi bật nhất là 3 chất bao gồm Carotene (tiền chất của vitamin A), vitamin C và chất chống oxy hóa anthocyanin. Có tới 85.3% nước trong thanh long ruột đỏ.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa, thanh long chính là giải pháp tự nhiên hiệu quả. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, thanh long giúp thúc đẩy nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong thanh long cũng đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi (probiotics) trong đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, quá trình hấp thụ dinh dưỡng sẽ hiệu quả hơn, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết

Với lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao, thanh long là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang trong quá trình giảm cân. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào.

Đối với người bị tiểu đường, thanh long là một “cứu cánh”. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn. Tuy nhiên, bạn nên ăn với một lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Thần dược cho làn da sáng khỏe

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, thanh long còn giúp bạn tỏa sáng từ bên ngoài. Hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, giảm thiểu nếp nhăn, tàn nhang và các dấu hiệu lão hóa sớm. Bạn có thể sử dụng thanh long để làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên, giúp da thêm mịn màng, tươi trẻ và rạng rỡ.

Ngăn ngừa thiếu máu

Thanh long là một trong số ít các loại trái cây có chứa sắt. Sắt là khoáng chất thiết yếu cho việc sản xuất hemoglobin – protein vận chuyển oxy trong máu. Ăn thanh long thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt, một tình trạng phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ.

Lời khuyên để sử dụng thanh long an toàn

Ăn thanh long với lượng vừa phải, khoảng 200–300g mỗi ngày là đủ để nhận được lợi ích dinh dưỡng mà không gây tác dụng phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp thanh long với các loại thực phẩm khác để đảm bảo chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng.

Nếu bạn có bệnh lý đặc biệt như tiểu đường, huyết áp thấp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Bằng cách tiêu thụ hợp lý, thanh long sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể bạn.