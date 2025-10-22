Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

“Nhân viên y tế tại Trung tâm Nhi khoa cho biết, bình thường bà ngoại là người ở viện chăm sóc cho cháu, khi cháu xuất viện cần có bố (mẹ), nên gọi điện cho bố đến để đưa con về. Tôi cũng không hiểu vì sao bố cháu bé nghe thông tin như thế nào mà lại bảo con qua đời. Sáng nay, chúng tôi tôi đã kiểm tra thông tin và điện thoại cho bà ngoại để xác minh, thì được biết bà ngoại vẫn đang chăm sóc cho cháu ở nhà, sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường, còn về gia cảnh, chúng tôi chưa tìm hiểu sâu. Tôi cũng không hiểu đằng sau câu chuyện đưa lên mạng là gì”, đại diện phòng công tác xã hội cho biết.

Theo thông tin từ báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Tuy nhiên, không như mạng xã hội đăng tải, hiện cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc.

Nhớ lại cuốc xe đó, anh Thành cho biết: “Khi thấy người đàn ông bước lên xe. Tôi thấy anh ấy rất khác lạ, chỉ nói được đôi câu ngắt quãng. Khi tôi hỏi chuyện gì thì anh ấy chỉ rơi nước mắt”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nam tài xế trong câu chuyện - anh Lê Văn Thành (sinh năm 1989) cho biết sự việc này diễn ra vào chiều ngày 18/10. Khi đó, anh nhận được từ hãng cuốc xe chở khách từ khu vực bến xe buýt Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai. Số điện thoại đặt xe không phải của nam hành khách mà người đi đường đặt giúp.

Sau một hồi hỏi han, người đàn ông trên xe bắt đầu mở lòng kể với anh Thành rằng, vợ của anh ta đẻ non do làm việc nặng, phải chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh đến Bệnh viện Bạch Mai.

Qua lời kể của người đàn ông, sau 4 ngày con nằm lồng kính, anh phải về quê để xoay xở tiền viện phí. Tuy nhiên, anh vừa đi được một đoạn thì bác sĩ báo con anh đã mất và gọi anh quay lại đón con. Qua cuộc nói chuyện, anh Thành biết được người đàn ông này ở “trên TP. Yên Bái (cũ) một tí”. Khi tài xế hỏi cố hỏi địa chỉ cụ thể “hay bạn ở trên Lục Yên à, thì người này cũng “vâng”.

Khi xe đến ngã tư Nguyễn Trãi, người đàn ông muốn trả tiền xe nhưng nam tài xế từ chối. “Người đàn ông trả tiền xe cho mình nhưng mình bảo rằng “Thôi, mình có nén nhang cho cháu”,” anh Thành kể.

Lúc trên xe đến viện, anh Thành cũng khuyên nam hành khách “khoan hẵng gọi cho vợ, vì vợ vừa mổ xong biết được tin này sẽ sốc đấy”.

Khi đến nơi, hành khách kia cố dúi tiền trả cho tài xế và xuống xe, nhưng anh Thành đã mở cửa xe và đưa lại tiền 200.000 đồng cho người đàn ông kia. Nam tài xế cũng không quên hỏi số điện thoại đặt xe có phải của người đàn ông không. Và bạn kia bảo “vâng”, nên trong bài đăng chia sẻ lên mạng xã hội anh Thành có đính kèm số điện thoại để mọi người giúp đỡ, “nhưng số điện thoại đó lại là số người đi đường đặt hộ. Tôi nghĩ chắc họ lo lắng nên không nghĩ được gì chỉ vâng vậy”, anh Thành cho biết.

“Tôi không có cách nào tìm lại được bạn ý, vì bạn ấy không phải người đặt xe nên rất khó. Chính tôi là người đăng bài nhưng cũng không biết số điện thoại đó không phải của bạn hành khách đó”, tài xế Thành chia sẻ.