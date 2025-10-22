Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Đời sống 22/10/2025 11:47

Mới đây, sự việc tài xế taxi ở Hà Nội miễn phí chuyến đi hơn 20km cho một hành khách có con trai đang nằm viện, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Theo thông tin từ báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Tuy nhiên, không như mạng xã hội đăng tải, hiện cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc.

“Nhân viên y tế tại Trung tâm Nhi khoa cho biết, bình thường bà ngoại là người ở viện chăm sóc cho cháu, khi cháu xuất viện cần có bố (mẹ), nên gọi điện cho bố đến để đưa con về. Tôi cũng không hiểu vì sao bố cháu bé nghe thông tin như thế nào mà lại bảo con qua đời. Sáng nay, chúng tôi tôi đã kiểm tra thông tin và điện thoại cho bà ngoại để xác minh, thì được biết bà ngoại vẫn đang chăm sóc cho cháu ở nhà, sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường, còn về gia cảnh, chúng tôi chưa tìm hiểu sâu. Tôi cũng không hiểu đằng sau câu chuyện đưa lên mạng là gì”, đại diện phòng công tác xã hội cho biết.

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ' - Ảnh 1
Câu chuyện nam tài xế taxi giúp người cha mất con đang được quan tâm trên mạng xã hội - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân trí, nam tài xế trong câu chuyện - anh Lê Văn Thành (sinh năm 1989) cho biết sự việc này diễn ra vào chiều ngày 18/10. Khi đó, anh nhận được từ hãng cuốc xe chở khách từ khu vực bến xe buýt Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai. Số điện thoại đặt xe không phải của nam hành khách mà người đi đường đặt giúp.

Nhớ lại cuốc xe đó, anh Thành cho biết: “Khi thấy người đàn ông bước lên xe. Tôi thấy anh ấy rất khác lạ, chỉ nói được đôi câu ngắt quãng. Khi tôi hỏi chuyện gì thì anh ấy chỉ rơi nước mắt”.

Sau một hồi hỏi han, người đàn ông trên xe bắt đầu mở lòng kể với anh Thành rằng, vợ của anh ta đẻ non do làm việc nặng, phải chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh đến Bệnh viện Bạch Mai.

Qua lời kể của người đàn ông, sau 4 ngày con nằm lồng kính, anh phải về quê để xoay xở tiền viện phí. Tuy nhiên, anh vừa đi được một đoạn thì bác sĩ báo con anh đã mất và gọi anh quay lại đón con. Qua cuộc nói chuyện, anh Thành biết được người đàn ông này ở “trên TP. Yên Bái (cũ) một tí”. Khi tài xế hỏi cố hỏi địa chỉ cụ thể “hay bạn ở trên Lục Yên à, thì người này cũng “vâng”.

Khi xe đến ngã tư Nguyễn Trãi, người đàn ông muốn trả tiền xe nhưng nam tài xế từ chối. “Người đàn ông trả tiền xe cho mình nhưng mình bảo rằng “Thôi, mình có nén nhang cho cháu”,” anh Thành kể.

Lúc trên xe đến viện, anh Thành cũng khuyên nam hành khách “khoan hẵng gọi cho vợ, vì vợ vừa mổ xong biết được tin này sẽ sốc đấy”.

Khi đến nơi, hành khách kia cố dúi tiền trả cho tài xế và xuống xe, nhưng anh Thành đã mở cửa xe và đưa lại tiền 200.000 đồng cho người đàn ông kia. Nam tài xế cũng không quên hỏi số điện thoại đặt xe có phải của người đàn ông không. Và bạn kia bảo “vâng”, nên trong bài đăng chia sẻ lên mạng xã hội anh Thành có đính kèm số điện thoại để mọi người giúp đỡ, “nhưng số điện thoại đó lại là số người đi đường đặt hộ. Tôi nghĩ chắc họ lo lắng nên không nghĩ được gì chỉ vâng vậy”, anh Thành cho biết.

“Tôi không có cách nào tìm lại được bạn ý, vì bạn ấy không phải người đặt xe nên rất khó. Chính tôi là người đăng bài nhưng cũng không biết số điện thoại đó không phải của bạn hành khách đó”, tài xế Thành chia sẻ.

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Ngày 22/10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc 1 thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn giúp người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Tâm sự 28 phút trước
Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách