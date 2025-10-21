Chiều ngày 21/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai hơn 4 tháng tuổi bị rơi xuống kênh Xẻo Rô, cách nhà khoảng 3km.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 21/10, ông Võ Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã An Biên (An Giang) - cho biết: đến khoảng hơn 3h chiều nay (21.10) lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai hơn 4 tháng tuổi trước đó nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô. Vị trí tìm thấy ở khu vực ấp 5, cách nhà cháu bé khoảng 3km. Hiện Công an và các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc. Chị Lê Thị Kiều rưng rưng nước mắt khi kể về con trai 4 tháng tuổi mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, ngày 20/10, xã nhận được thông tin vụ việc chị L.T.K (sinh năm 1999) là mẹ của cháu bé hơn 4 tháng tuổi trình báo, nghi vấn con trai rơi xuống kênh. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cho ngành công an trực tiếp phối hợp với lực lượng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng để phối hợp các phương án triển khai tìm kiếm cháu bé.

Cả ngày 20/10, các thợ lặn của lực lượng chuyên môn cùng với công an xã đã lặn và mò tìm trong phạm vi bán kính là khoảng 3 km. Huy động phương tiện gồm 3 vỏ máy và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân sự và công an xã cùng tiếp tục tìm kiếm. Kết thúc ngày 20.10 vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Ngoài lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ còn có lực lượng mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng đã trực tiếp đến gia đình để động viên thăm hỏi.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi bị rơi dưới kênh - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, căn nhà chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) nằm lọt thỏm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ (cũ), chênh vênh trên những cây cọc gỗ cắm tạm bên mé sông. Mái và vách được chắp vá từ những tấm tôn cũ đã gỉ sét, chỗ thủng, chỗ vá. Sàn nhà lát bằng những tấm ván mục, nhiều khe hở có thể nhìn thấy dòng nước đục ngầu bên dưới. Cả căn nhà chỉ rộng chưa đến 10m², chia làm hai phần nhỏ: một bên đặt tấm nệm cũ làm chỗ ngủ cho 6 mẹ con, bên kia là góc bếp hẹp chừng một mét, nơi đặt chiếc bếp gas mini và vài vật dụng nấu nướng đơn sơ. Chị Kiều 26 tuổi nhưng đã có 5 người con. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, chị đi bán vé số, chồng làm thuê trên biển, nên con nhỏ chủ yếu do mẹ trông nom. "Đêm nào tôi cũng cho bé ngủ nằm cặp mé ngoài cùng ra bờ sông, còn bên trong là 4 bé nằm chung nệm với tôi, vì sợ nằm bên trong sẽ bị các bé khác đè nó. Bé chỉ mới biết lật cách đây vài ngày thôi. Tôi thấy phần mùng chỗ bé nằm đã rớt xuống sông nên bằng linh tính của người mẹ thì tôi nghĩ con của tôi đã rớt xuống sông rồi", chị Kiều ngậm ngùi nói.

Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km: 'Coi như nén nhang cho cháu' Câu chuyện tài xế taxi ở Hà Nội từ chối nhận 200.000 đồng của người cha nghèo vừa mất con khiến nhiều người xúc động, lan tỏa tình người giữa đời thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phep-mau-khong-xay-ra-tim-thay-thi-the-be-trai-4-thang-tuoi-roi-xuong-kenh-o-an-giang-744564.html