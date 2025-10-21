Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Hôm nay, ngày 21/3/2025, giá vàng thế giới tăng dữ dội khi chính phủ Mỹ trải qua 20 ngày đóng cửa, thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quốc gia này. Tại Việt Nam, giá vàng tăng mạnh lên mức kỷ lục mới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC 3,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 1,5 triệu đồng, lên 152 triệu đồng, còn giá bán tăng mạnh 3,5 triệu đồng, lên 154 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 153 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn cũng đã tăng thêm 3,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng…

Giá vàng tăng mạnh trong sáng ngày 21/10. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 5 giờ ngày 21/10 (giờ Việt Nam) , giá vàng thế giới lên tới 4.357 USD/ounce, tăng 127 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.230 USD/ounce. Như vậy, sau khi sụt giảm 128 USD vào phiên cuối tuần trước, giá vàng hôm nay đã tăng trở lại hàng trăm USD/ounce. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi tâm lý bất ổn trên thị trường toàn cầu, khi chính phủ Mỹ bước vào ngày thứ 20 đóng cửa, khiến dữ liệu kinh tế quan trọng của quốc gia này bị gián đoạn. Sự thiếu hụt thông tin kinh tế đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng - vốn thường được nhà đầu tư săn đón trong những giai đoạn bất ổn.

Ngoài ra, sau đợt bán tháo mạnh vào phiên cuối tuần trước, các nhà đầu tư đã chớp thời cơ mua vào khi giá vàng chạm mức thấp. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 150 USD, lên tới 4.363 USD/ounce. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng giá vàng hàng ngày ở mức cực đoan, có thể vùi dập nhà đầu tư bất cứ lúc nào do biến động khó lường. Với tình hình chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và dữ liệu kinh tế khan hiếm, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự không chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động mạnh và khó đoán của giá vàng . Những diễn biến tiếp theo về chính sách thương mại, tình hình tài chính Mỹ sẽ là yếu tố then chốt tác động xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

