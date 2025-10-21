Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Đời sống 21/10/2025 09:10

Hôm nay, ngày 21/3/2025, giá vàng thế giới tăng dữ dội khi chính phủ Mỹ trải qua 20 ngày đóng cửa, thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quốc gia này. Tại Việt Nam, giá vàng tăng mạnh lên mức kỷ lục mới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC 3,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 1,5 triệu đồng, lên 152 triệu đồng, còn giá bán tăng mạnh 3,5 triệu đồng, lên 154 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 153 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng đã tăng thêm 3,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới - Ảnh 1
Giá vàng tăng mạnh trong sáng ngày 21/10. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 5 giờ ngày 21/10 (giờ Việt Nam) , giá vàng thế giới lên tới 4.357 USD/ounce, tăng 127 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.230 USD/ounce. Như vậy, sau khi sụt giảm 128 USD vào phiên cuối tuần trước, giá vàng hôm nay đã tăng trở lại hàng trăm USD/ounce.

Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi tâm lý bất ổn trên thị trường toàn cầu, khi chính phủ Mỹ bước vào ngày thứ 20 đóng cửa, khiến dữ liệu kinh tế quan trọng của quốc gia này bị gián đoạn. Sự thiếu hụt thông tin kinh tế đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng - vốn thường được nhà đầu tư săn đón trong những giai đoạn bất ổn.

Ngoài ra, sau đợt bán tháo mạnh vào phiên cuối tuần trước, các nhà đầu tư đã chớp thời cơ mua vào khi giá vàng chạm mức thấp. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 150 USD, lên tới 4.363 USD/ounce.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng giá vàng hàng ngày ở mức cực đoan, có thể vùi dập nhà đầu tư bất cứ lúc nào do biến động khó lường.

Với tình hình chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và dữ liệu kinh tế khan hiếm, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự không chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động mạnh và khó đoán của giá vàng . Những diễn biến tiếp theo về chính sách thương mại, tình hình tài chính Mỹ sẽ là yếu tố then chốt tác động xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 20/10/2025, giá vàng thị trường thế giới giảm mạnh khi tiếp đà đi xuống mạnh từ cuối tuần trước kéo theo thị trường trong nước có nhiều biến động.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng tăng giá vàng thế giới giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ sau ngày 21/10/2025

Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ sau ngày 21/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thứ 3,4,5 (21-23/10): 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người

Thứ 3,4,5 (21-23/10): 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp chất chồng vận may, Tài Lộc tràn về không hứng hết, lợi nhuận tăng gấp bội, tình duyên nở hoa rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp chất chồng vận may, Tài Lộc tràn về không hứng hết, lợi nhuận tăng gấp bội, tình duyên nở hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/10/2025, Thần Tài theo gót phù trợ, hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước, tiền bạc vào nhà không bao giờ vơi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/10/2025, Thần Tài theo gót phù trợ, hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước, tiền bạc vào nhà không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đếm tiền mệt nghỉ, vận may mỉm cười, điềm lành gõ cửa, tiền vàng vào đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đếm tiền mệt nghỉ, vận may mỉm cười, điềm lành gõ cửa, tiền vàng vào đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Thương tâm: Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người