Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Theo báo Người Lao Động , sáng chủ nhật, 19/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 8,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức tăng khó tin của giá vàng miếng trong một tuần.

Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu nhảy vọt lên kỷ lục mới sát 160 triệu đồng khi được mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng, tăng 18,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng.

Giá vàng trong nước biến động dữ dội tuần qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng tuần thứ 9 liên tiếp khi đã vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce trong tuần. Hiện kim loại quý giao dịch xoay quanh 4.250,8 USD/ounce, tăng gần 235 USD so với cuối tuần trước. Giá vàng tăng mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra cũng như khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất.

Phần đông các nhà phân tích cũng như nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lạc quan về đà tăng của kim loại quý. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 15 nhà phân tích Wall Street thì có 9 người, chiếm 60% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Trong khi đó có 4 người, tương ứng 27% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm. Còn lại 2 người nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 265 nhà đầu tư cá nhân thì có 180 người, chiếm 68% dự báo giá vàng tăng; 48 người, tương ứng 18% nhận định kim loại quý quay đầu giảm và 37 người, tương ứng 14% cho rằng vàng đi ngang.