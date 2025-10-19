Liên tiếp từ ngày 20/10 đến ngày 22/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Tý giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hết mức. Các kế hoạch có tiến triển khá tốt khi mà con giáp này thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ đến từ quý nhân xung quanh bạn.

Mọi việc của người tuổi Thìn sẽ dần đi vào khuôn khổ khi con giáp này có sự chủ động trong việc giải quyết rắc rối mình đang gặp phải. Tính cách hòa đồng, tốt bụng giúp bạn có được nhiều cảm tình từ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể tìm được một khoản tiền rủng rỉnh nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngập tràn niềm vui. Cát tinh đem tới cho các gia đình một ngày trọn vẹn yêu thương. Hạnh phúc được vun đắp mỗi ngày nên người trong cuộc hiếm khi nào thấy nhàm chán. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hàn gắn vết nứt trong mối quan hệ tình cảm từ trước. Bản mệnh nên sắp xếp lại công việc và dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên khởi sắc và dễ dàng như mơ trong thời điểm tới. Quý nhân còn hết mình trợ giúp báo hiệu người tuổi Mão có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh hãy mạnh dạn tiến hành các kế hoạch đã ấp ủ từ trước vì đây chính là thời điểm lý tưởng hơn bao giờ hết.

Cong giáp này với sự hài hước, lém lỉnh mà dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Người độc thân chính vì vậy mà dễ dàng tìm được một người để tìm hiểu thời gian này. Một mối quan hệ dễ chịu và hài hòa sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc. Đến một thời điểm nào đó, các bạn sẽ nhận thấy tình cảm đã đủ chín mùi để tính đến chuyện trăm năm.



Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.