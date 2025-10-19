Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả

Hậu trường 19/10/2025 12:21

Xuất hiện trong video mới đây, Lương Bằng Quang cho biết bản thân rối trí những ngày qua nên đã chia sẻ thông tin chưa đúng về 'bức tâm thư của Ngân 98', gây hiểu lầm.

Khoảng 1 tuần sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải những bài viết nhắc tới tên cô trên mạng xã hội.

Vào tối 18/10, anh chia sẻ clip dài gần 2 phút lên tiếng xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm. Lương Bằng Quang cho biết đã tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng.

"Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân", Lương Bằng Quang cho hay.

Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả - Ảnh 1

Tối 18/10, Lương Bằng Quang đăng tải video xin lỗi khán giả và giải thích về "bức thư của Ngân 98" gây tranh cãi những ngày qua

Tiếp đó, Lương Bằng Quang xin lỗi vì gây hiểu lầm đó là bức tâm thư của Ngân 98 trước khi bị bắt. Anh giải thích đó chỉ là dòng tin nhắn cô viết để thể hiện sự biết ơn.

 

Bên cạnh đó, Lương Bằng Quang cho hay mũi của Ngân 98 bị co rút, viêm nặng sau thẩm mỹ và giải pháp duy nhất là tháo sống mũi, phải chờ phục hồi ít nhất một năm. Anh suy đoán đây là lý do chính mà Ngân 98 soạn sẵn lá thư.

Hai ngày qua, Lương Bằng Quang đăng loạt bài viết khác nhau trên trang cá nhân có 2 triệu người theo dõi. Video Lương Bằng Quang đăng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, không ít dân mạng phản ứng với vợ chồng nam ca sĩ bởi tâm thư không có lời xin lỗi nào sau những hoạt động kinh doanh trái phép, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Những người khác chỉ trích Lương Bằng Quang chiêu trò ồn ào nhằm gây chú ý.

Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả - Ảnh 2
Anh cho biết lý do chính để Ngân 98 viết sẵn bức thư là vì chiếc mũi của cô bị co rút nghiêm trọng, dự định ở ẩn vào năm sau

Hôm 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và chuỗi cửa hàng ZuBu Shop. Theo điều tra ban đầu, các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 kinh doanh. Trong đó, loại “viên rau củ Collagen” bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn công bố, chứa chất cấm như sibutramin và phenolphthalein.

Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 thừa nhận từng ký kết hợp tác với nhà máy sản xuất, song cho rằng bản thân “quá tin tưởng đối tác” nên không trực tiếp kiểm định chất lượng sản phẩm. Mẹ ruột của Ngân 98 chỉ đứng tên pháp nhân doanh nghiệp, trong khi các hoạt động điều hành thực tế do Ngân 98 đảm trách.

Sau khi Ngân 98 bị bắt, cơ quan chức năng cũng triệu tập Lương Bằng Quang để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình khám xét căn hộ chung cư của vợ chồng nữ DJ, công an thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, cùng 8.000 USD, nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và hai ôtô hạng sang.

Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Tại chương trình 'Vợ chồng son', diễn viên Bảo Anh gây chú ý khi thừa nhận chuyện lăng nhăng dù đang sống chung nhà với vợ, khiến cô hai lần dọn đồ bỏ đi.

