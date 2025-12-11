Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Hậu trường 11/12/2025 14:45

Ý Nhi mới đây chia sẻ về công việc làm thêm để trang trải các khoản chi phí khi đi học ở Australia.

Tối 10/12, sự kiện công bố top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM. Tại đây, ban tổ chức phổ biến lịch trình, những điểm mới của mùa giải và định hướng đồng hành cùng thí sinh trong chặng đường phía trước.

Sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Cô vừa trở về từ Australia được khoảng một tuần, nhân kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng.

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia - Ảnh 1
Ý Nhi chia sẻ kinh nghiệm sân khấu, cách ghi điểm với giám khảo cho các thí sinh mùa giải mới

Chủ tịch Miss World Vietnam - bà Phạm Kim Dung - cho biết, Ý Nhi sẽ dành khoảng một tháng tại Việt Nam để đồng hành cùng thí sinh, sau đó quay lại Australia để đi làm thêm và tiếp tục việc học. 

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: "Chúng tôi hỏi sao không ở lại Việt Nam luôn 2 tháng, nhưng Ý Nhi nói phải quay lại Australia làm thêm để có tiền sinh hoạt. Có lẽ ở Việt Nam, Ý Nhi là hoa hậu có nhiều lý tưởng, khát vọng và vất vả. Bạn ấy rất chăm chỉ, dậy lúc 5h sáng tự nấu cơm mang theo đi làm, trưa ăn đồ mang theo, tối về lại hâm nóng để ăn tiếp. Ý Nhi luôn đăng ký giờ làm tối đa 28 tiếng mỗi tuần để có thêm thu nhập".

Tại Australia, Ý Nhi làm nhân viên bán hàng cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng ở sân bay. Nhờ doanh số tốt, cô thường xuyên được thưởng thêm. Theo người đẹp sinh năm 2002, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, cô tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Hoa hậu cho biết, động lực làm việc của cô đến từ mong muốn duy trì dự án nhân ái: "Tôi cố gắng nhiều như vậy để có thể duy trì dự án của mình tốt hơn. Dù ở vai trò Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hay ở bất kỳ đâu, tôi luôn khao khát được cống hiến cho cộng đồng, cho Việt Nam".

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia - Ảnh 2
Ý Nhi trải lòng về cuộc sống du học tại Australia 

Miss World Vietnam 2025 sẽ không có đêm chung khảo như mọi năm. Top 50 từ vòng sơ khảo sẽ trực tiếp tranh tài trong đêm chung kết để tìm ra người kế nhiệm Ý Nhi.

Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1,7m. Bên cạnh nhan sắc tươi mới và vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp. Nhiều gương mặt có khả năng ngoại ngữ tốt như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp.

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế trang phục Dances of Vietnam lần đầu tiên được tổ chức. Hai trang phục chiến thắng sẽ đồng hành cùng hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân Miss World Vietnam đến với đấu trường Miss World.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 24/3/2026. 

Lễ tang Thương Tín diễn ra giản dị, không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng. Con trai và con gái cố nghệ sĩ cùng tiễn biệt cha trong không khí lặng lẽ.

