Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM

Đời sống 11/12/2025 15:37

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm rõ vụ việc đổ, thải, chôn lấp chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường tại bãi đất trống số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh, với tổng khối lượng lên đến gần 2.900 tấn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Đỗ Hồng Trinh được xác định là chủ mưu vụ đổ, chôn lấp chất thải quy mô lớn tại phường An Khánh (TPHCM). Vụ việc được phát hiện trong quá trình Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát. 

Cụ thể, tổ công tác đã phát hiện anh T.X.T. điều khiển xe ba gác vận chuyển khoảng 420kg chất thải, chủ yếu là lá, cành cây tươi… đến đổ tại địa chỉ số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh.

Tiếp đó, tổ công tác bắt quả tang anh H.V.Q. điều khiển xe gắn máy chở khoảng 120kg chất thải, gồm lá cây, thùng xốp, rác sinh hoạt… chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống nói trên.

Khi được đưa về cơ quan công an làm việc, cả hai người khai được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ trái phép, với chi phí từ 200-400 nghìn đồng/lượt.

Bãi đất trống nơi anh T. và Q. chuẩn bị đổ thải được xác định thuộc sở hữu và do bà Đỗ Hồng Trinh quản lý.

Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM - Ảnh 1
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Đỗ Hồng Trinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, qua đấu tranh và điều tra, Công an phường An Khánh xác định, bà Đỗ Hồng Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép trong khoảng thời gian dài, từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện.

Hành vi này giúp bà Trinh thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Kết quả phối hợp giám định của các cơ quan chức năng cho thấy mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, diện tích đất bị đổ thải là hơn 2019m2; diện tích chôn lấp thực tế hơn 1.824m2; tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn.

Công an xác định, hành vi của bà Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Ngày 11/12, VKSND tỉnh Đồng Tháp truy tố Trần Nguyễn Thu Trang về hành vi dùng xyanua đầu độc người tình rồi lao xe xuống vực để phi tang.

Xem thêm
Từ khóa:   chất thải trái phép tin moi chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Đời sống 2 phút trước
Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sao quốc tế 6 phút trước
Đúng 12h ngày 12/12, 3 con giáp gặp thời vượng phát, ấm no nhiều tiền, đổi vận Phát Tài, giàu sang Phú Quý, tiền tỷ về tay

Đúng 12h ngày 12/12, 3 con giáp gặp thời vượng phát, ấm no nhiều tiền, đổi vận Phát Tài, giàu sang Phú Quý, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Đời sống 32 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Đời sống 38 phút trước
Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Đời sống 41 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằn

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp có quý nhân phù trợ hết mình, vận may áp đảo, phất lên giàu khủng

Trong 5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp có quý nhân phù trợ hết mình, vận may áp đảo, phất lên giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng