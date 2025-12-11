Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Đời sống 11/12/2025 12:08

Sáng 11/12, Công an xã Cẩm Xuyên cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh ngăn chặn vụ việc đe dọa, tống tiền qua mạng với số tiền 4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 11/12, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin về việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ngăn chặn thành công một vụ cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là chị N.T.T. (45 tuổi, trú tại địa phương).

Theo hồ sơ vụ việc, chị T. kết bạn Facebook với tài khoản tên “Nguyễn Đình Hưng”. Đối tượng tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt tại Hà Nội để tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Sau một thời gian trò chuyện, người này dụ dỗ chị T. tham gia đầu tư vào sàn giao dịch ảo tên “CME GROUP”. Khi nạn nhân chưa đồng ý chuyển tiền lớn, đối tượng chuyển sang đe dọa sẽ tung hình ảnh, video cá nhân của chị lên mạng xã hội.

Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, chị T. đã chuyển trước 400 triệu đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, kẻ gian tiếp tục ép buộc nạn nhân phải chuyển thêm 4 tỷ đồng vào tài khoản chỉ định.

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng - Ảnh 1
Người phụ nữ được cơ quan công an cung cấp tài liệu chứng minh về hoạt động lừa đảo của "bạn trai" trên mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay khi nắm bắt sự việc, lực lượng công an đã can thiệp, phân tích và yêu cầu chị T. dừng mọi giao dịch. Cơ quan chức năng xác định “sàn CME GROUP” là giả mạo và đối tượng lừa đảo đang hoạt động từ nước ngoài.

Qua vụ việc, Công an xã Cẩm Xuyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản lạ trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý.

Thuyền trôi tự do trên biển, tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong

Thuyền trôi tự do trên biển, tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trong chiếc xuồng trôi tự do trên biển Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

