Cuối tuần này (13/12-14/12), 3 con giáp cát tinh hội tụ, làm ăn vượng Tài, bạc vàng ngập lối, đắc Lộc có tiền tỷ, hỷ sự đến liên tục

Cuối tuần này (13/12-14/12), tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Đồng nghiệp và cấp trên đều tin tưởng vào khả năng và tinh thần trách nhiệm của bạn, hãy nỗ lực để không phụ lòng tin của mọi người nhé.

Không chỉ công việc, tài vận trong ngày cũng khá tốt, thu nhập của tuổi Tý nhìn chung vẫn rất ổn định. Một phần là do tính cách thận trọng đã mang lại lợi ích cho bản mệnh. Thời gian này cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên bạn có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Về mặt tình cảm, con giáp này càng cố gắng để khiến mối quan hệ giữa bạn và người ấy phát triển theo đúng hướng mình muốn bao nhiêu thì càng khiến mọi việc rắc rối bấy nhiêu. Chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép, bạn không nên cư xử quá cứng nhắc.

Con giáp tuổi Sửu

Cuối tuần này (13/12-14/12), Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Sửu thể hiện được năng lực của mình trước tập thể nên nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và khâm phục của đồng nghiệp. Bản mệnh có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được vị thế của mình bằng cách đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể tiến về phía trước. Bạn đem về nhiều lợi ích cho tập thể, cho những người tin tưởng đi theo mình.



Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn biết cân bằng sự nghiệp và cuộc sống nên dù bận rộn đến mấy bạn cũng sẽ dành thời gian cho gia đình. Bạn xây dựng được một mái ấm hạnh phúc.

Con giáp tuổi Mão

Cuối tuần này (13/12-14/12), được Tam Hợp che chở, người tuổi Mão đón vận trình ổn định. Mọi hành động và suy nghĩ của bạn đều thể hiện rõ sự tính toán kỹ càng, cân nhắc cẩn thận, lựa chọn phương án tối ưu có lợi cho công việc nhất. Bạn làm việc tỉ mỉ, theo kế hoạch nên kết quả đạt được rất khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra sự khéo léo trong giao tiếp và sự chỉn chu khi trò chuyện với khách hàng đã mang đến những cuộc đàm phán thành công, hợp tác thuận lợi, mọi việc đều tiến hành theo đúng dự kiến. Cứ tiếp tục đà này, bạn sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ cho tập thể và bản thân mình.

Nhờ cát khí nên chuyện tình yêu của bạn rất tốt đẹp, thế nhưng những bạn độc thân chớ nên vội vàng, hấp tấp. Bởi thời gian này chưa phải là cơ hội thích hợp để bạn tỏ tình với người ấy đâu. Bạn nên kiên nhẫn để chờ thời điểm khác nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!