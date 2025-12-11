Tài xế bị người đàn ông tấn công khi đang lái xe, hành khách hốt hoảng

Đời sống 11/12/2025 11:22

Chiều 10/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị một người đàn ông lao lên chất vấn, hành hung.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 11/12, ông Trần Kim Đoàn, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, công an vừa triệu tập một nam hành khách (SN 1974) có hành vi tấn công tài xế xe buýt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trên xe buýt liên tục to tiếng, chửi bới, sau đó hành hung tài xế.

Theo clip ghi lại, nam hành khách lên khu vực ghế lái và có lời lẽ thô tục rồi bất ngờ vung tay đánh vào đầu, mặt tài xế khi xe đang di chuyển. Sự việc khiến hành khách hốt hoảng, một số người lập tức can ngăn và yêu cầu tài xế dừng xe để đảm bảo an toàn.

Tài xế bị người đàn ông tấn công khi đang lái xe, hành khách hốt hoảng - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông tấn công tài xế - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo xã Lương Sơn, vào khoảng 15h ngày 10/12, xe buýt của nhà xe Thạch Thành, chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh cũ (Nghệ An), đi qua địa bàn xã.

Lúc này, một người đàn ông có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia lên xe buýt, sau đó xảy ra xích mích rồi tấn công tài xế.

"Thông qua mạng xã hội, cơ quan công an đã nắm được thông tin. Tối qua, công an đã triệu tập đối tượng hành hung tài xế lên làm việc", ông Trần Kim Đoàn thông tin.

Theo tài xế xe buýt, ông N.V.T. (trú xã Kim Liên, Nghệ An), thời điểm đó, xe vừa đón 3 hành khách, gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới tại xã Lương Sơn. Thấy nam hành khách có biểu hiện mất trật tự, tài xế T. đã nhắc nhở người này ổn định chỗ ngồi để xe chạy đúng lịch trình.

“Khi tôi đang lái xe thì người này bất ngờ chửi bới, rồi dùng tay đánh vào đầu, vào mặt tôi. May lúc đó xe đang chạy chậm nên tôi đã kịp thời dừng xe. Khoảng hơn 10 phút sau, người này xuống xe", ông T. cho hay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

