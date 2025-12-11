Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Đời sống 11/12/2025 16:43

Một thi thể nam giới đã phân hủy nặng dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi. Công an đã lấy mẫu để giám định ADN nhằm xác định tung tích nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Đại diện lãnh đạo xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sáng 11/12, người dân tại địa bàn phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Gành Cả, xã Đông Sơn trong tình trạng phân hủy nặng.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/12, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, anh Trương Văn Cảm (32 tuổi, trú tại địa phương) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới liền cấp báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được nguồn tin, Công an xã Đông Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng chức năng của xã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc; đồng thời báo cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển - Ảnh 1
Một thi thể trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ báo Dân trí, công an nhận định nạn nhân là nam giới, đã chết hơn 7 ngày. Do trôi dạt trên biển nên thi thể phân hủy mạnh. Việc thi thể không còn nguyên vẹn gây khó khăn cho việc xác định danh tính của nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã lấy mẫu của tử thi để giám định ADN nhằm hỗ trợ trong việc tìm tung tích của nạn nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị các địa phương ven biển thông báo đến những người dân có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây để phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Người phụ nữ đang ở trong nhà thì bị đạn bắn trúng vào cổ, nạn nhân được nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể nam giới phát hiện thi thể tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau 00h00 ngày 12/12/2025, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Sau 00h00 ngày 12/12/2025, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h ngày 12/12, 3 con giáp gặp thời vượng phát, ấm no nhiều tiền, đổi vận Phát Tài, giàu sang Phú Quý, tiền tỷ về tay

Đúng 12h ngày 12/12, 3 con giáp gặp thời vượng phát, ấm no nhiều tiền, đổi vận Phát Tài, giàu sang Phú Quý, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằn

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Thương tâm: Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, cả hai đều tử vong

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai bị trúng đạn tử vong khi ở nhà

Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM

Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng