Một thi thể nam giới đã phân hủy nặng dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi. Công an đã lấy mẫu để giám định ADN nhằm xác định tung tích nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Đại diện lãnh đạo xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sáng 11/12, người dân tại địa bàn phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Gành Cả, xã Đông Sơn trong tình trạng phân hủy nặng.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/12, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, anh Trương Văn Cảm (32 tuổi, trú tại địa phương) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới liền cấp báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được nguồn tin, Công an xã Đông Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng chức năng của xã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc; đồng thời báo cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Một thi thể trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ báo Dân trí, công an nhận định nạn nhân là nam giới, đã chết hơn 7 ngày. Do trôi dạt trên biển nên thi thể phân hủy mạnh. Việc thi thể không còn nguyên vẹn gây khó khăn cho việc xác định danh tính của nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã lấy mẫu của tử thi để giám định ADN nhằm hỗ trợ trong việc tìm tung tích của nạn nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị các địa phương ven biển thông báo đến những người dân có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây để phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.

