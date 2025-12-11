Thông tin MỚI vụ người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Đời sống 11/12/2025 15:34

Ngày 11/12, VKSND tỉnh Đồng Tháp truy tố Trần Nguyễn Thu Trang về hành vi dùng xyanua đầu độc người tình rồi lao xe xuống vực để phi tang.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/12, VKSND tỉnh Đồng Tháp truy tố Trần Nguyễn Thu Trang về hành vi dùng xyanua đầu độc người tình rồi lao xe xuống vực để phi tang.

Theo cáo trạng vừa ban hành, bị can Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh) bị truy tố về hai tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Hồ sơ vụ án xác định, Trang và ông M.H.V. (SN 1986, TPHCM) có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Do mâu thuẫn và áp lực kinh tế, bị can nảy sinh ý định sát hại người tình rồi tự sát.

Để thực hiện hành vi, cuối tháng 8/2024, Trang đặt mua xyanua trên mạng xã hội. Đối tượng đã thử nghiệm độ độc bằng cách hòa một phần nhỏ cho mèo uống khiến con vật chết ngay sau đó.

Ngày 20/10/2024, trên đường từ Đồng Tháp về TPHCM, Trang lén bỏ chất độc vào ly cà phê của ông V. khi xe chạy qua Quốc lộ 30. Khoảng 3 phút sau khi uống, nạn nhân gục xuống và tử vong trên xe.

Trần Nguyễn Thu Trang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Trần Nguyễn Thu Trang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi gây án, Trang lái xe chở thi thể di chuyển lên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vào rạng sáng 21/10. Đến trưa cùng ngày, tại đoạn thuộc phường 3 (tỉnh Lâm Đồng), bị can đánh lái cho ô tô lao xuống đèo.

Hành động lái ô tô lao xuống đèo của Trang nhằm che giấu hành vi phạm tội bằng cách ngụy tạo hiện trường tai nạn giao thông. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân đã tử vong trước khi xe lao xuống vực.

Vụ việc khiến chiếc ô tô hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại tài sản định giá hơn 750 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 2,1 tỷ đồng. Hiện bị can Trang đã bồi thường 100 triệu đồng và thống nhất dùng tài khoản bị phong tỏa để tiếp tục khắc phục hậu quả.

