Đúng 00h ngày 11/12/2025, 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục

Tâm linh - Tử vi 10/12/2025 18:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục vào đúng 00h ngày 11/12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 00h ngày 11/12/2025, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có những bước tiến chậm mà chắc để khẳng định năng lực của bản thân, khiến không một ai có thể nghi ngờ, dị nghị.  

Đúng 00h ngày 11/12/2025, 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên tranh thủ thời điểm hiện tại để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Quý nhân xuất hiện có thể cho bạn thêm những gợi ý đáng giá.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 00h ngày 11/12/2025, May mắn có Chính Quan nên sự nghiệp của tuổi Thìn vô cùng yên ổn. Ngày đẹp tốt cho những việc như thi cử, xuất hành, khai trương, sang nhượng hoặc mở hàng. Nếu có khúc mắc cần giải quyết thì bạn nên tranh thủ làm trong ngày này, mọi sự sẽ hanh thông hơn cả mong đợi. 

Đúng 00h ngày 11/12/2025, 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc tăng tiến khi có Lục Hợp cục chiếu sáng. Thìn ăn nên làm ra, tích góp được một khoản tiền phòng thân chứ không tiêu pha hoang phí. Bạn là con người sống biết điều nên trong làm ăn hay các mối quan hệ thân thiết bạn không bao giờ để người ta chịu thiệt, họ cho bạn 1 thì bạn sẽ cho họ 10.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 00h ngày 11/12/2025, có Tam Hợp mang lại cho bạn những chỉ dẫn khôn ngoan để sớm tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Chính Quan dẫn lối để tuổi Hợi vươn xa hơn trong cuộc sống. Đối với những ai dám mơ ước và hành động, đây là thời điểm lý tưởng để hiện thực hóa hoài bão và xây dựng con đường riêng cho mình.

Đúng 00h ngày 11/12/2025, 3 con giáp vàng bạc đầy kho, tha hồ hưởng Lộc, gia nhập nhóm đại gia tiền tỷ, hỷ sự kéo đến liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ để bản mệnh có tầm nhìn tốt hơn về làm ăn. Dù là người khởi nghiệp hay làm công ăn lương, bạn sẽ nhanh nhạy nhận diện xu hướng thị trường và tận dụng mọi cơ hội để tạo ra bước đột phá.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền khi bước qua tháng 11 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, không thành đại gia cũng vàng bạc đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, không thành đại gia cũng vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau đêm nay, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Sau đêm nay, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Hậu trường 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, không thành đại gia cũng vàng bạc đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, không thành đại gia cũng vàng bạc đầy nhà

Sau đêm nay, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Sau đêm nay, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn