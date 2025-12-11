Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 12h30 ngày 10/12, bà N.T.H. (60 tuổi) trình báo việc phát hiện ông T.T.N (46 tuổi, ở TP.Cần Thơ) có hành vi bắt cóc cháu gái của bà là N.T.V (14 tuổi).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 11/12, Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về nghi vấn ông T.T.N bắt cóc cháu V (14 tuổi, ngụ ấp Rạch Ruộng B), xác định đây chỉ là sự hiểu nhầm; đồng thời khẳng định không có hành vi “bắt cóc trẻ em”.

Kết quả xác minh của cảnh sát địa phương cho biết, khoảng tháng 11 ông N và V quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả 2 thường xuyên nhắn tin qua lại và hẹn gặp mặt nhau.

Ngày 9/12, ông N từ TP.HCM xuống Cà Mau rồi thuê nhà trọ gần nhà của cháu V nghỉ ngơi, chờ gặp V.

Sáng hôm qua, ông N đến nhà của cháu V sau khi được V gửi vị trí nhà riêng với ý định rủ V đi chơi, ăn uống. Tuy nhiên, cháu V từ chối vì không được bà ngoại (cháu V ở cùng bà ngoại tên N.T.H) cho phép.

Lúc sau, bà ngoại của cháu V về đến nhà và cho rằng ông N có ý định bắt cóc cháu mình nên trình báo với Công an xã Trần Văn Thời.

Bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, N. được đưa về trụ sở công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dù xác định sự việc chỉ là hiểu nhầm, nhưng Công an xã Trần Văn Thời đã cảnh báo trẻ vị thành niên dễ tin tưởng người quen qua mạng xã hội dù chưa từng gặp mặt, dễ dẫn đến những tình huống nguy hiểm hoặc bị lợi dụng… phụ huynh cần tăng cường quản lý đối với con em mình.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đề nghị người dân thận trọng khi đọc, hay chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh tạo ra hoang mang, ảnh hưởng trật tự xã hội ở địa phương.

