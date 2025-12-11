Đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), Thiên Ấn chiếu mệnh, tuổi Sửu nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch công việc có lợi cho đường tiến thân của mình, không nên chần chừ thêm nữa. Đây là thời điểm thích hợp để bạn dốc hết sức, thể hiện chuyên môn, nắm lấy thời cơ trước khi đối thủ cũng muốn giành lấy.

Tiền bạc không có nhiều biến động. Các khoản thu chi hợp lý giúp bạn không phải rơi vào cảnh túng thiếu đến mức phải đi vay mượn. Tuy nhiên, nếu muốn tài chính dôi dư hơn, bạn sẽ phải chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn, không còn được thảnh thơi và nhàn hạ như hiện tại.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên tươi sáng, đào hoa nở rộ, tình cảm đôi lứa ngày càng mặn nồng. Mặc dù giữa hai bạn đôi khi vẫn còn những tranh cãi nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả. Người độc thân nếu tích cực tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), người tuổi Thìn còn độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Có thể bạn cũng thấy có thiện cảm với đối phương ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy dành nhiều thời gian để trò chuyện và giúp đỡ nhau trong những công việc nhà. Chẳng ai trách móc ai vì những lỗi lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống.



Chính Ấn chỉ đường dẫn lối, con đường sự nghiệp của con giáp này cũng phát triển cực kì hanh thông. Bạn biết mình cần phải làm gì để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Kinh nghiệm phong phú khiến bạn chẳng bao giờ bối rối.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), Thiên Tài nhập mệnh, bên cạnh nguồn thu chính thì tuổi Dậu còn có thêm nguồn thu phụ, nhất là những người làm nghề kinh doanh buôn bán sẽ được hưởng nhiều lợi lộc do gặp được những đối tác, khách hàng lớn. Chuyện làm ăn thuận lợi, phát tài, bỏ túi không ít tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc cũng rất thuận lợi. Các mối quan hệ xung quanh hài hòa, mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Bạn có thể nhận được khen thưởng từ cấp trên nhờ thành quả đã làm ra. Dù đó chỉ là một khoản tiền nhỏ nhưng cũng đủ làm bạn cảm thấy vui và tạo được động lực làm việc hăng say hơn.

Chuyện tình cảm chỉ ở mức ổn định. Vì quá mải mê với công việc cá nhân, bạn và người ấy không có nhiều thời gian để chăm sóc đời sống tình cảm của mình. Dù không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra nhưng bạn vẫn nên biết cách cân bằng giữa công việc và tình cảm nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!