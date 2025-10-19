Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 19/10/2025 05:10

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Theo đó, hai nam sinh học cùng trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L. Q. H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) không có mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên, ngày 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, sau khi tan trường, L.Q.H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh, P.T.B.N. đã rút dao bấm mang theo người đâm L.Q.H. khiến H. bị thương, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h30 ngày 17/10, sau khi tan học, H. và N. gặp nhau tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình). Tại đây, hai bên xảy ra đánh nhau, N. đã lấy hung khí tấn công vào cổ học sinh H..

Nạn nhân sau đó được bạn học và người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.

Theo lãnh đạo nhà trường, em H. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Bố của H. làm nghề tự do tại địa phương, còn mẹ là công nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh.

Đáng chú ý, cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá. “Trước khi xảy ra sự việc, 2 em không có mâu thuẫn, xô xát gì trong trường”, lãnh đạo nhà trường nói thêm.

Theo vị lãnh đạo, thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, ngăn chặn việc học sinh mang theo vũ khí hoặc vật dụng nguy hiểm vào trường học.

Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, qua nắm bắt ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường. 

