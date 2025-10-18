Danh tính người cha đánh đập, hành hạ cháu bé 7 tuổi do nghi ngờ không phải con ruột mình

Đời sống 18/10/2025 15:41

Sau khi phát hiện bé trai 7 tuổi có biểu hiện hoảng loạn tại bệnh viện, cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam người cha nhiều lần hành hạ con vì nghi ngờ không phải con ruột.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 18/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, quê TP Đà Nẵng, tạm trú phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Trước đó khoảng 17h ngày 6-9, Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) về một bé trai khoảng 7 tuổi đi lạc trong khuôn viên bệnh viện, có biểu hiện hoảng loạn, sợ tiếp xúc với người lạ.

Sau khi xác minh, bé trai được xác định là Nguyễn Phan Minh Phúc, hiện sống cùng bà nội là Tăng Kim Phụng (61 tuổi) và cha ruột là Nguyễn Văn Hoàng cùng hai em ruột của mình tại một khu nhà trọ ở phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. 

Theo điều tra, Hoàng và chị Lê Phan Anh Thư (25 tuổi, quê TP Đà Nẵng) từng chung sống với nhau như vợ chồng. 

Đến năm 2018, sau khi sinh Nguyễn Phan Minh Phúc thì Hoàng và Thư đăng ký kết hôn và sống trọ cùng nhau tại nhiều địa chỉ trên địa bàn phường 5 và phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).

 

Đến năm 2020 và 2022, Hoàng và Thư lần lượt sinh thêm các con là Nguyễn Phan Minh Lộc và Nguyễn Ngọc Như Ý, công việc của cả gia đình là bán vé số dạo.

Danh tính người cha đánh đập, hành hạ cháu bé 7 tuổi do nghi ngờ không phải con ruột mình - Ảnh 1
Người cha bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi bạo hành con trai 7 tuổi - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trình bày với cơ quan chức năng, Lê Phan Anh Thư cho biết do Hoàng ghen tuông và nghĩ cháu Nguyễn Phan Minh Phúc không phải là con ruột của mình, nên từ khi còn nhỏ Phúc đã bị Hoàng đánh đập và ngược đãi trong khoảng thời gian dài.

Năm 2023 Thư thôi không chung sống với Hoàng, bỏ đến TP Cần Thơ để sống và làm việc. Các cháu Nguyễn Phan Minh Phúc, Nguyễn Phan Minh Lộc và Nguyễn Ngọc Như Ý do Hoàng và bà Tăng Kim Phụng chăm sóc, nuôi dưỡng tại địa chỉ nhà thuê trọ thuộc phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp.

Hằng ngày Hoàng bắt Phúc cùng hai em của mình phải đi bán vé số dạo cùng bà Phụng quanh khu vực chợ Cai Lậy và các địa bàn lân cận. Quá trình chung sống, Hoàng thường xuyên dùng tay, chân và cán chổi bằng nhựa nhiều lần đánh vào người và vùng đầu của Phúc gây nhiều vết thương dạng sưng bầm, chảy máu.

Nhiều người dân sống gần khu nhà trọ xác nhận thường xuyên chứng kiến cảnh Hoàng bạo hành con trai, có khi giữa ban ngày.

