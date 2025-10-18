Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 học sinh nam đang học lớp 12 trên địa bàn xã này bị tử vong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 18/10, một lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (có địa chỉ ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về. Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo đại diện nhà trường, ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, còn nguyên nhân xảy ra xô xát đến nay nhà trường vẫn chưa rõ.

"Hai em học sinh này thuộc diện có học lực đạt, hạnh kiểm khá. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 em này không hề có mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau sự việc, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị tử vong. Hiện trường đang chờ kết luận của cơ quan công an trước khi đưa ra hình thức xử lý tiếp theo"- đại diện lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai thông tin. Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, khoảng gần 12 giờ ngày 17/10, tại khu vực một cây xăng trên địa bàn xã Quảng Bình xảy ra xô xát giữa 2 học sinh (đều đang học Trường THPT Đặng Thai Mai, và chưa rõ danh tính).

Vụ việc có video chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Thanh Niên. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nam sinh lớp 12 đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nam sinh lớp 11 khiến nạn nhân bỏ chạy. Nam sinh lớp 12 tiếp tục đuổi theo để đánh thì bất ngờ nam sinh lớp 11 dùng dao đâm vào người nam sinh lớp 12, em này gục tại chỗ. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nam sinh lớp 12 đã tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều học sinh khác đứng xung quanh nhưng không ai kịp can ngăn. Một người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đoạn video này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội. Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về Do mâu thuẫn, một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-vu-nam-sinh-lop-12-bi-ban-cung-truong-am-tu-vong-o-thanh-hoa-744332.html