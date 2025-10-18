5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, 'thực phẩm vàng' cho mọi nhà

Dinh dưỡng 18/10/2025 11:30

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Đặc điểm nổi bật của bí đỏ

Bí đỏ thuộc họ bầu bí, có thân dây leo dài từ 4 đến 5 mét, thường mọc thành từng cụm lớn. Quả thường có hình cầu hoặc trụ, với màu xanh khi chưa chín chuyển dần sang vàng cam khi chín. Vỏ quả chia thành các múi rõ ràng, lớp thịt quả có độ dày đáng kể, mềm khi non và chắc hơn khi già. Hạt bí đỏ nằm bên trong phần thịt quả dày đặc.

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, 'thực phẩm vàng' cho mọi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Bí đỏ là nguồn cung cấp đa dạng vitamin, khoáng chất cùng các axit hữu cơ tự nhiên tốt cho sức khỏe, đặc biệt giàu tryptophan – một axit amin quan trọng cấu thành protein hỗ trợ hoạt động của tế bào thần kinh."

Hơn thế nữa, bí đỏ còn chứa nhiều thành phần khác rất quan trọng như:

Vitamin nhóm B: Bao gồm B1, B2, B3, B6 giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng hệ thần kinh.

Khoáng chất đa dạng: Như magie, sắt, kẽm, mangan giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, tạo máu và duy trì sức khỏe xương khớp.

Chất chống oxy hóa tự nhiên: Beta-carotene, lutein và zeaxanthin giúp giảm viêm và ngăn ngừa sự lão hóa sớm của các tế bào cơ thể.

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, 'thực phẩm vàng' cho mọi nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với thành phần đa dạng và phong phú này, bí đỏ được xem là “siêu thực phẩm” tự nhiên, giúp tăng cường sức khỏe toàn diện, phù hợp với mọi lứa tuổi và chế độ dinh dưỡng khác nhau.

Công dụng của bí đỏ đối với sức khỏe 

Làm đẹp da: Hàm lượng vitamin C trong bí đỏ cao giúp ngăn ngừa lão hoá,chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da. Bí đó có thể kết hợp cùng mật ong và sữa tươi để làm mặt nạ.

Ngăn ngừa ung thư: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong bí đỏ có chất chống oxi hoá và chất Beta- Carotene có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư và chống viêm.

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, 'thực phẩm vàng' cho mọi nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Bí đỏ có hàm lượng vitamin C cao có tác dụng tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch khoẻ mạnh giúp chống lại các vi khuẩn và vi rút có hại cho cơ thể.

Tốt cho tim mạch: Đặc biệt trong hạt bí đỏ có chứa nhiều axit béo như omega 3, omega 6 giúp làm giảm các lượng cholesterol xấu và ngăn ngừa một số bệnh về tim mạch.

Tốt cho não bộ: Trong bí đỏ có hàm lượng axit Glutamine cao cần thiết cho sự hoạt động của não bộ, giúp chuyển hoá các tế bào ở thần kinh và não, bồi dưỡng não. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai ăn bí đỏ rất tốt cho sự phát triển não bộ và tăng cường sức sống của thai nhi.

Một số lưu ý khi ăn bí đỏ

Mặc dù bí đỏ rất tốt, bạn cũng nên lưu ý một số điểm sau:

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, 'thực phẩm vàng' cho mọi nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều bí đỏ cùng lúc có thể gây dư thừa beta-carotene, dẫn đến tình trạng vàng da tạm thời.

Người bị rối loạn tiêu hóa: Nếu đang bị tiêu chảy hoặc các vấn đề tiêu hóa cấp tính, nên hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy bụng.

Tránh bí đỏ đã để lâu: Bí đỏ để lâu, đặc biệt là bí đã nấu chín, dễ bị lên men, gây ngộ độc hoặc khó chịu dạ dày. Tốt nhất là ăn ngay sau khi chế biến.

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   bí đỏ công dụng của bí đỏ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

Dinh dưỡng 58 phút trước
Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

An Giang: Cầm rìu chém hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2025: Thị trường sụt giảm, nhưng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2025: Thị trường sụt giảm, nhưng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Every Routine: Trải nghiệm spa 5 sao ngay tại nhà với công nghệ nâng cơ cao cấp từ Hàn Quốc

Every Routine: Trải nghiệm spa 5 sao ngay tại nhà với công nghệ nâng cơ cao cấp từ Hàn Quốc

Làm đẹp 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp ung dung đếm tiền, sự nghiệp thăng hoa, Tài Lộc tràn trề, may mắn bùng nổ, điềm lành gõ cửa

Trúng số độc đắc vào 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp ung dung đếm tiền, sự nghiệp thăng hoa, Tài Lộc tràn trề, may mắn bùng nổ, điềm lành gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Bàng hoàng nữ sinh bị bạn nam hành hung dã man, gọi là "con bán rau"

Bàng hoàng nữ sinh bị bạn nam hành hung dã man, gọi là "con bán rau"

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Dưa hấu là "vua giải nhiệt" với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dưa hấu là "vua giải nhiệt" với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Điểm danh loạt công dụng tuyệt vời của quả táo tàu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Điểm danh loạt công dụng tuyệt vời của quả táo tàu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết