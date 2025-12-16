NÓNG: Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Đời sống

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo thông tin từ VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, qua điều tra, khám xét, Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

NÓNG: Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế - Ảnh 1
Shark Bình (giữa) và các đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hồi tháng 10, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, công an nhận thấy có phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Công an xác định khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "Đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "Đồng tiền số VNDT" và phần mềm "Ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm này chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án Antex với tổng số tiền 5 tỉ đồng, trong đó Bình góp 2 tỉ đồng.

 

Ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

NÓNG: Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế - Ảnh 2
Bị can Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình phát triển, các nghi phạm họp bàn và công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó dự kiến bán 100 tỉ "đồng tiền số Antex" (token) ra thị trường.

Từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).

Công an xác định từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau.

Ngoài ra còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ô tô mất lái trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 1 người tử vong

Ngày 15/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến 1 người tử vong.

