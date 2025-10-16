Mô tô phân khối lớn đâm vào xe máy khiến một người bị thương nặng

Đời sống 16/10/2025 10:43

Theo Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn và kiểm tra nồng độ cồn với tài xế.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số  6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, khiến 2 người bị thương. Trong đó, một người bị đứt lìa chân.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 15/10, tại đường Phan Tây Nhạc (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn đã va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đang chở hai người.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe Honda Wave Alpha bị thương nặng, trong đó có 1 người bị đứt lìa một chân. Người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn bị xây xát. Ngoài ra, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Mô tô phân khối lớn đâm vào xe máy khiến một người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để cấp cứu các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

tai nạn giao thông tin moi bị thương

