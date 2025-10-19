Một người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong khi đi hái măng, cạnh thi thể là dấu chân động vật, nghi là chân voi rừng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/10, lãnh đạo UBND xã Đắk Wil (Lâm Đồng) cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi rừng. Nạn nhân là ông M.V.T. (66 tuổi, ngụ tại xã Đắk Wil).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông T. đã tử vong tại khu vực bìa rừng thuộc tiểu khu 854 (xã Đắk Wil, khu vực Đắk Nông cũ).

Trước đó, ngày 16/10, ông T. vào rừng hái măng và qua một đêm không trở về, gia đình đã trình báo địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

Cơ quan chức năng vào khu vực phát hiện ông T. tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Wil phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm và sau một ngày đã lần theo dấu vết, tiếp cận được hiện trường.

Kiểm tra ban đầu, trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm nhưng không giống các vết va đập thông thường. Bên cạnh thi thể, lực lượng chức năng ghi nhận có dấu chân nghi là của voi.

UBND xã Đắk Wil cho biết thời gian gần đây, người dân trên địa bàn nhiều lần thấy voi xuất hiện gần khu vực dân cư. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát tình trạng voi đến gần khu dân cư, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông T. tử vong.

