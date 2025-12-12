Tai nạn thương tâm, xe buýt bị lật trên đường đèo khiến 9 người tử vong và nhiều người bị thương

Đã có 9 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt tư nhân chở 35 hành khách bị lật trên đường đèo giữa Chinturu và Bhadrachalam thuộc huyện Alluri Sitarama Raju (ASR) của bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào sáng sớm ngày 12/12.

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

