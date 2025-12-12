Tảng đá khổng lồ rơi xuống đường đè trúng xe, người đi xe máy đã may mắn thoát chết trong gang tấc

Vụ việc xảy ra tại đô thị Dabeiba thuộc tỉnh Antioquia, Colombia, vào ngày 8/12. Camera giám sát ghi lại được cho thấy, một người đi xe máy vừa đỗ xe bên ngoài ngôi nhà ở thị trấn Colombia thì nghe thấy tiếng ầm ầm lớn, báo hiệu tảng đá sắp rơi khỏi sườn đồi.
Video 1 giờ 51 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý