Tảng đá khổng lồ rơi xuống đường đè trúng xe, người đi xe máy đã may mắn thoát chết trong gang tấc

Vụ việc xảy ra tại đô thị Dabeiba thuộc tỉnh Antioquia, Colombia, vào ngày 8/12. Camera giám sát ghi lại được cho thấy, một người đi xe máy vừa đỗ xe bên ngoài ngôi nhà ở thị trấn Colombia thì nghe thấy tiếng ầm ầm lớn, báo hiệu tảng đá sắp rơi khỏi sườn đồi.

Video 1 giờ 51 phút trước 1 giờ 51 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-a-khong-lo-roi-xuong-uong-e-trung-xe-nguoi-i-xe-may-a-may-man-thoat-chet-trong-gang-tac-748432.html