Người đàn ông đã ngã rơi xuống đất tử vong khi đang cố gắng nhặt lại quả bóng pickleball

Người đam mê thể thao này 32 tuổi, đã nhảy qua lan can an toàn ở khu vực chơi của trung tâm pickleball tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 2/12. Đoạn clip ghi lại cho thấy anh ta nhảy lên lưới che khoảng trống để nhặt lại quả bóng pickleball. Chiếc lưới sau đó bị rách vì sức nặng khiến người đàn ông rơi từ tầng 3 xuống đất.
Video 51 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý