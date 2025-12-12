Người đàn ông đã ngã rơi xuống đất tử vong khi đang cố gắng nhặt lại quả bóng pickleball

Người đam mê thể thao này 32 tuổi, đã nhảy qua lan can an toàn ở khu vực chơi của trung tâm pickleball tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 2/12. Đoạn clip ghi lại cho thấy anh ta nhảy lên lưới che khoảng trống để nhặt lại quả bóng pickleball. Chiếc lưới sau đó bị rách vì sức nặng khiến người đàn ông rơi từ tầng 3 xuống đất.

