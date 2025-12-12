Thót tim khoảnh khắc xe tải đâm ngã người phụ nữ đi xe đạp điện, cuốn vào gầm

Đoạn clip được ghi lại vào chiều ngày 1/12 tại Đồng Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy, một người phụ nữ đi xe đạp điện đã đi vào điểm mù của một chiếc xe tải đang rẽ phải. Cô ngay lập tức bị đầu xe tải húc ngã và suýt bị bánh sau bên phải của xe cán qua người cô.

Video 1 giờ 26 phút trước 1 giờ 26 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-xe-tai-am-nga-nguoi-phu-nu-i-xe-ap-ien-cuon-vao-gam-748434.html