Chiều 18/10, Công an phường Tân Bình tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa, đoạn qua công viên Bình Giã.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/10, Công an phường Tân Bình và Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa.

Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Cộng Hòa, đoạn qua công viên Bình Giã, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ) TP.HCM nên báo cho công an.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận được tin báo, Công an phường Tân Bình đến hiện trường và xác định người đàn ông này đã tử vong nên phong tỏa quanh khu vực, phối hợp Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu qua kiểm tra, người đàn ông tử vong không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Người này ngoài 30 tuổi. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác, tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

