Cảnh sát trích xuất camera vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 19/10/2025 10:55

Chiều 18/10, Công an phường Tân Bình tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa, đoạn qua công viên Bình Giã.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/10, Công an phường Tân Bình và Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trên vỉa hè đường Cộng Hòa.

 

Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Cộng Hòa, đoạn qua công viên Bình Giã, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ) TP.HCM nên báo cho công an.

Cảnh sát trích xuất camera vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM - Ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận được tin báo, Công an phường Tân Bình đến hiện trường và xác định người đàn ông này đã tử vong nên phong tỏa quanh khu vực, phối hợp Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu qua kiểm tra, người đàn ông tử vong không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Người này ngoài 30 tuổi. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác, tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong thi thể tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả

Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả

Hậu trường 1 giờ 9 phút trước
Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Liên tiếp từ ngày 20/10 đến ngày 22/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Liên tiếp từ ngày 20/10 đến ngày 22/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 2 giờ 10 phút trước
Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Hậu trường 2 giờ 26 phút trước
Khép lại tháng 8 âm lịch, 3 con giáp TÀI VẬN ĐẠI PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đổi đời cực nhanh, sự nghiệp hanh thông

Khép lại tháng 8 âm lịch, 3 con giáp TÀI VẬN ĐẠI PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đổi đời cực nhanh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Cảnh sát trích xuất camera vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Cảnh sát trích xuất camera vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện người đàn ông tử vong ở bìa rừng, cạnh dấu chân nghi là voi

Phát hiện người đàn ông tử vong ở bìa rừng, cạnh dấu chân nghi là voi

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói