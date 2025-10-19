Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 19/10/2025 10:03

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19/10 tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 19/10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê (Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Vụ cháy phát ra tại căn nhà và cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình anh N.B.C. (33 tuổi), trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, vào lúc rạng sáng cùng ngày. Sau khi phát hiện khói lửa bốc ra khỏi căn nhà, người dân đã trình báo cơ quan chức năng và hô hoán hỗ trợ dập lửa.

Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, đã huy động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy.

Hậu quả, đám cháy làm một người chết và 3 người khác bị thương. Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994) là chủ căn nhà tử vong. Ba người bị thương gồm: anh N.B.C. (SN 1992), anh N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020).

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp Công an phường An Khê và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

Tối 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (SN 2002, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), nghi phạm đã ra tay sát hại bà Đ.T.T., chủ tiệm tạp hóa ở phường Bình Khê, để cướp tài sản.

