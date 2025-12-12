Cục CSGT: Phát hiện 1 người đứng tên hơn 7.000 xe máy

Đời sống 12/12/2025 15:33

Qua xác minh, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp đứng tên hơn 7.000 xe máy, có người đứng tên hơn 100 ô tô. Những trường hợp này cần làm sạch dữ liệu đăng ký để tránh những trách nhiệm liên quan.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có nhiều trường hợp một cá nhân đứng tên chủ xe với rất nhiều phương tiện. Theo đó, có những cá nhân đứng tên hơn 7.000 chiếc xe máy, có cá nhân đứng tên hơn 100 chiếc ô tô.

Theo Cục CSGT, sau khi xác minh cho thấy hầu hết các cá nhân trên đều làm nghề buôn bán xe, các phương tiện được mua bán qua giấy viết tay, không làm các thủ tục sang tên theo quy định.

Nhà chức trách cho hay, theo quy định, các cá nhân đứng tên chủ xe đối với các phương tiện nêu trên sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các phương tiện họ đang sở hữu (đứng tên trên giấy đăng ký xe). Ngoài ra, các thông báo vi phạm phạt nguội sẽ được lực lượng chức năng gửi cho cá nhân đứng tên trên đăng ký xe.

"Việc thực hiện việc khai báo thu hồi biển số xe và đăng ký xe theo quy định, cũng là giúp chính mình không vướng bận trách nhiệm pháp lý liên quan đến phương tiện", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.

Sáng 12/12, CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm trật tự an toàn giao thông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an Hà Nội, hiện nay có gần 3,9 triệu trường hợp thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp; hơn 3,8 triệu trường hợp không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên gần 8 triệu trường hợp trên chưa được "làm sạch".

Đối với dữ liệu phương tiện hiện hành, cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông qua ứng dụng iHanoi và trực tiếp xác minh tại địa bàn cư trú của người dân.

