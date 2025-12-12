Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương

Đời sống 12/12/2025 15:05

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) để điều tra về hành vi giết người, sau khi đối tượng này lái ô tô lao thẳng vào nhóm người đứng trước quán nhậu khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin từ VOV, sáng 12/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng về tội giết người đối với Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương - Ảnh 1
Võ Ngọc Hoàng bị bắt tạm giam - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, dựa vào kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 7/12, Võ Ngọc Hoàng cùng với một số người bạn ngồi ăn uống tại quán "V Beer" trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà.

Trong lúc ăn uống tại đây, giữa Hoàng với hai nam thanh niên nói giọng miền Bắc ngồi khác bàn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, hai nam thanh niên này rời khỏi quán. Hoàng gọi điện thoại cho em trai mình tới quán "V Beer" để chở về.

Đến 22h40 cùng ngày, em trai Hoàng điều khiển ô tô mang BKS 74A - 35x.xx tới trước quán, Hoàng lên xe ngồi ở vị trí lái, nhìn thấy hai nam thanh niên nói giọng miền Bắc đã gây gổ với mình trước đó đã quay trở lại quán "V Beer", trên tay cầm dao, lớn tiếng chửi bới, đi vào phía trong quán để tìm đánh Hoàng nên Hoàng điều khiển xe lùi lại, đầu xe quay về cửa quán.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương - Ảnh 2
Chiếc xe ô tô bị lật nghiêng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong được người dân chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Xây Dựng

Khi thấy hai nam thanh niên có mâu thuẫn từ trước nói trên đang đứng ở trên vỉa hè phía trước quán "V Beer" cùng với một số nhân viên của quán, Hoàng điều khiển xe, tông trực diện vào nơi những người này đang đứng, khiến xe bị lật nghiêng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong, bốn người bị xe tông bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Võ Ngọc Hoàng theo quy định.

Từ khóa:   lái ô tô lao vào nhóm người mâu thuẫn tin moi

