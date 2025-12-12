Người đàn ông 43 tuổi dùng súng hơi bắn gục người phụ nữ trong đêm ở Đồng Nai đã bị bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 12/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (43 tuổi) ngụ tại phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn với bà T.T.X.T. (53 tuổi, ngụ phường An Lộc), Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà T. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.

Khuya ngày 6/12, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà T. Khi bà T. ra mở cửa thì bị Dương tiếp tục nổ súng bắn trúng cổ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bà T. đã tử vong do vết thương nặng.

Nghi phạm Dương đã bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì gắn băng đạn có 5 viên, cùng 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Xử phạt cô gái trẻ ở TP.HCM 'chắp tay lạy' khi đang chạy xe máy Trong lúc đang di chuyển trên đường, cô gái bất ngờ buông 2 tay, chấp tay như vái lạy để bạn quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-oi-tuong-dung-sung-ban-nguoi-phu-nu-trong-em-748444.html