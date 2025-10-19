Khép lại tháng 8 âm lịch, 3 con giáp TÀI VẬN ĐẠI PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đổi đời cực nhanh, sự nghiệp hanh thông

Khép lại tháng 8 âm lịch, Thiên Ấn mang tới cho Dần cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Ngũ hành Mộc vượng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp này, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Con giáp tuổi Mão

Khép lại tháng 8 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nên nắm bắt những cơ hội quý giá trong ngày hôm nay. Không phải khi nào những cơ hội tốt cũng xuất hiện trước mắt, vì vậy bạn nên quyết đoán giành lấy chứ đừng để rơi vào tay người khác.

Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng khiến công việc của bạn tiến triển thuận lợi hơn dự kiến. Các ý kiến bạn nêu ra được mọi người ủng hộ nhiệt tình và được nhanh chóng áp dụng vào thực tế.



Mộc khắc Thổ, tiếc rằng mối quan hệ vợ chồng lại đem tới nhiều nỗi buồn cho con giáp này. Bạn thường cảm thấy nửa kia không chịu hiểu cho mình và thường xuyên đưa ra những yêu cầu mang tính áp đặt.

Con giáp tuổi Thìn

Khép lại tháng 8 âm lịch, Cát khí từ Tam Hợp cục báo hiệu vận trình của tuổi Tỵ khá ổn, những hạng mục công việc vốn khiến bạn lo nghĩ trước đó sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ, áp lực giảm đi đáng kể. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cũng duy trì ở mức hài hòa, không xảy ra bất đồng nào.

Người buôn bán kinh doanh tuy vất vả nhưng lợi nhuận thu về khá lớn. Song con giáp này vẫn nên thận trọng khi làm việc với đối tác mới, không nên đầu tư vào các lĩnh vực mạo hiểm hoặc lĩnh vực mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm.

Hỏa sinh Thổ nên nhân duyên khá vượng. Người độc thân có thể được người dẫn lối chỉ đường tìm kiếm các cơ hội cải thiện hiện trạng. Những người có gia đình thuận hòa và vui vẻ. Nếu bạn chủ động dành sự quan tâm cho người ấy hơn một chút thì vận trình khá suôn sẻ.

