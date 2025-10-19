Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 19/10/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong tuần mới (20 đến 26/10/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), may mắn sự nghiệp của bạn ở mức trung bình. Nếu bạn chủ động thực hiện kế hoạch và đạt được tiến độ đã đề ra, bạn có thể phát triển ổn định. Thiên ấn cho thấy tuổi Thân có thể thoát một kiếp nạn trong công việc ngày mới nhờ vào sự nhanh trí và nhạy bén của trực giác mách bảo.

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may tài chính của bạn rất tốt, tiền bạc bất ngờ sẽ đến với bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội hợp tác với người khác, vì bạn sẽ dễ dàng nhận được những lợi ích đáng kể từ việc hợp tác. Nhưng ngày này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại đầu gối, bàn chân và sau ống chân kẻo tiền mất tật mang.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), Lục Hợp nâng đỡ vận trình của người tuổi Dậu cho thấy con giáp này đang đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai. Bản mệnh nhìn rõ mục tiêu của mình nằm ở đâu, không ngần ngại bất cứ việc gì để có thể chạm tay tới thành công. Dù còn nhiều vấn đề tồn đọng nhưng bạn tự tin rằng mình có thể giải quyết tốt.

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của bạn cũng đang khởi sắc rất rõ. Người độc thân sau nhiều tổn thương nay đã gặp được người chân thành, yêu thương và chở che cho mình hết lòng. Trong khi đó, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn tôn trọng nửa kia và thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhân cơ hội này nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. 

Tử vi con giáp tuần mới (20 đến 26/10/2025), 3 con giáp đón hỷ tín đầy nhà, thu nhập tăng vọt, giàu có hết phần thiên hạ, thời kỳ hoàng kim rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

