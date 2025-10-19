Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân bị đè xuống sàn và liên tục bị đấm đá, cổ bị siết đến nghẹt thở. Lưu Dịch Sướng dùng chai rượu ngoại đánh mạnh vào đầu nạn nhân, sau đó còn dùng mảnh vỡ để tiếp tục tấn công và chỉ dừng tay khi nạn nhân gần như mất ý thức.

Mới đây, một quân nhân cho biết mình bị nhóm nghệ sĩ do Lưu Dịch Sướng cầm đầu tác động vật lý, chỉ vì từ chối lời mời uống rượu.

Khi nạn nhân cố gắng vùng dậy bỏ chạy để báo cảnh sát, anh bị nhóm của Lưu Dịch Sướng cướp điện thoại, đe dọa. Sau vụ việc, nhóm người của Lưu Dịch Sướng thông đồng với nhau về lời khai, cố tình bóp méo bản chất vụ án và dùng tiền bạc, mối quan hệ để cản trở quá trình điều tra.

Theo kết quả giám định thương tích, nạn nhân bị gãy xương thái dương phải và xương hốc mắt trái, được xác định là thương tích cấp độ hai, đủ điều kiện khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giam Lưu Dịch Sướng - được xác định là kẻ cầm đầu. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân, chờ lịch xét xử. Theo luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến thương tật nhẹ có thể bị phạt tù đến 3 năm, hoặc giam giữ, quản chế; nếu có tình tiết nghiêm trọng như dùng hung khí hay hành vi ác tính, hình phạt sẽ bị tăng nặng.

Phía Lưu Dịch Sướng đưa ra đề nghị bồi thường nhưng nạn nhân kiên quyết từ chối, khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Song, dân mạng Trung Quốc đang bày tỏ phẫn nộ vì một số nghệ sĩ khác cũng liên quan tới vụ hành hung như Ngô Sùng Hiên và Dương Hạo lại vẫn được tại ngoại chờ xét xử.

Lưu Dịch Sướng sinh năm 1997, được biết tới nhiều qua các tác phẩm Thiếu chủ đi chậm thôi, Trường An thiếu niên hành,...

Trái ngược với những cáo buộc hành hung người gây sốc, trên mạng xã hội nam diễn viên vẫn hoạt động sôi nổi và không hề lên tiếng xin lỗi nạn nhân. Bộ phim điện ảnh nam diễn viên góp mặt vẫn được ra mắt vào tháng 3, ngoài ra, bộ phim truyền hình Starlight của anh vẫn được phát sóng đều đặn hàng tuần.

Mọi hoạt động quảng bá, lịch trình và chụp ảnh quảng cáo đều được thực hiện theo đúng kế hoạch, không hề có dấu hiệu liên quan đến vụ án. Hiện tại cư dân mạng tỏ ra rất phẫn nộ, yêu cầu Lưu Dịch Sướng và công ty quản lý lên tiếng xin lỗi, đòi lại công bằng cho nạn nhân và tẩy chay các nghệ sĩ có đời tư bê bối.