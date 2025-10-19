Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương

Sao quốc tế 19/10/2025 12:06

Lưu Dịch Sướng bị tố đã cùng nhóm bạn hành hung một người đàn ông hồi tháng 3.

Mới đây, một quân nhân cho biết mình bị nhóm nghệ sĩ do Lưu Dịch Sướng cầm đầu tác động vật lý, chỉ vì từ chối lời mời uống rượu.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân bị đè xuống sàn và liên tục bị đấm đá, cổ bị siết đến nghẹt thở. Lưu Dịch Sướng dùng chai rượu ngoại đánh mạnh vào đầu nạn nhân, sau đó còn dùng mảnh vỡ để tiếp tục tấn công và chỉ dừng tay khi nạn nhân gần như mất ý thức.

Khi nạn nhân cố gắng vùng dậy bỏ chạy để báo cảnh sát, anh bị nhóm của Lưu Dịch Sướng cướp điện thoại, đe dọa. Sau vụ việc, nhóm người của Lưu Dịch Sướng thông đồng với nhau về lời khai, cố tình bóp méo bản chất vụ án và dùng tiền bạc, mối quan hệ để cản trở quá trình điều tra.

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương - Ảnh 1

 

Theo kết quả giám định thương tích, nạn nhân bị gãy xương thái dương phải và xương hốc mắt trái, được xác định là thương tích cấp độ hai, đủ điều kiện khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giam Lưu Dịch Sướng - được xác định là kẻ cầm đầu. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân, chờ lịch xét xử. Theo luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến thương tật nhẹ có thể bị phạt tù đến 3 năm, hoặc giam giữ, quản chế; nếu có tình tiết nghiêm trọng như dùng hung khí hay hành vi ác tính, hình phạt sẽ bị tăng nặng.

Phía Lưu Dịch Sướng đưa ra đề nghị bồi thường nhưng nạn nhân kiên quyết từ chối, khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Song, dân mạng Trung Quốc đang bày tỏ phẫn nộ vì một số nghệ sĩ khác cũng liên quan tới vụ hành hung như Ngô Sùng Hiên và Dương Hạo lại vẫn được tại ngoại chờ xét xử.

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương - Ảnh 2

Lưu Dịch Sướng sinh năm 1997, được biết tới nhiều qua các tác phẩm Thiếu chủ đi chậm thôi, Trường An thiếu niên hành,...

Trái ngược với những cáo buộc hành hung người gây sốc, trên mạng xã hội nam diễn viên vẫn hoạt động sôi nổi và không hề lên tiếng xin lỗi nạn nhân. Bộ phim điện ảnh nam diễn viên góp mặt vẫn được ra mắt vào tháng 3, ngoài ra, bộ phim truyền hình Starlight của anh vẫn được phát sóng đều đặn hàng tuần.

Mọi hoạt động quảng bá, lịch trình và chụp ảnh quảng cáo đều được thực hiện theo đúng kế hoạch, không hề có dấu hiệu liên quan đến vụ án. Hiện tại cư dân mạng tỏ ra rất phẫn nộ, yêu cầu Lưu Dịch Sướng và công ty quản lý lên tiếng xin lỗi, đòi lại công bằng cho nạn nhân và tẩy chay các nghệ sĩ có đời tư bê bối. 

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Việc Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám “Ngọa hổ tàng long” của đạo diễn Lý An là câu chuyện đã được nhiều người biết đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Dịch Sướng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

TIN MỚI NHẤT

Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả

Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 trước khi bị bắt là giả

Hậu trường 1 giờ 9 phút trước
Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Liên tiếp từ ngày 20/10 đến ngày 22/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Liên tiếp từ ngày 20/10 đến ngày 22/10, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Top 5 thực phẩm càng đắng càng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 2 giờ 11 phút trước
Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Hậu trường 2 giờ 26 phút trước
Khép lại tháng 8 âm lịch, 3 con giáp TÀI VẬN ĐẠI PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đổi đời cực nhanh, sự nghiệp hanh thông

Khép lại tháng 8 âm lịch, 3 con giáp TÀI VẬN ĐẠI PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đổi đời cực nhanh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cảnh sát trích xuất camera vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Cảnh sát trích xuất camera vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2025: Biến động mạnh mẽ, vàng nhẫn nhảy vọt kỷ lục mới sát 160 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Cháy nhà lúc rạng sáng tại Gia Lai, 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

Vì sao Thư Kỳ từ chối tham gia tác phẩm đình đám 'Ngọa hổ tàng long'?

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'

Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'